Gema López, que casi nunca falla con sus looks, ha dejado claro que ella está ya más que preparada para el otoño con su look más bonito.

En cualquier época del año, ella sabe cómo vestir a la perfección. Gema López suele acertar siempre con las prendas que elige y, ya sea en verano o en invierno, en primavera o en otoño, sus looks consiguen enamorarnos. Estas vacaciones nos ha sorprendido a todas optando por una estética bohemia de lo más acertada. Durante los meses de verano, la colaboradora de Sálvame sacó de su armario los shorts, los kaftanes y los vestidos de inspiración hippie y los combinó de la mejor forma con capazos, sombreros y cuñas de esparto. Sin embargo, ahora, tras dar negativo en coronavirus, la periodista más estilosa vuelve de sus vacaciones con más fuerza que nunca y preparada para la llegada del otoño. Algo que queda claro en sus looks, que no pueden ser más idóneos para la temporada que comienza.

La paleta cromática del otoño se inspira siempre en los tonos de la propia naturaleza en estos meses del año. Los colores tierra, mezclados con tintes cálidos como los ocre, los naranjas y los marrones son, sin duda, los más efectivos en esta estación del año y, en vestidos, pantalones y jerséis, favorecen a cualquiera de la mejor forma. Eso bien lo sabe Gema López que se ha adelantado a los propios árboles y ha llenado su último vestido de hojas secas. Una decisión de lo más acertada teniendo en cuenta los pocos días que quedan para que dé comienzo septiembre.

El vestido más otoñal de Gema López

La presentadora madrileña ha querido dar la bienvenida a la próxima estación a través se su look. Para ello ha usado un vestido de lo más sencillo y ponible. Se trata del modelo Carlo de la firma almeriense Mohs, una de sus marcas favoritas y que ya ha usado en múltiples ocasiones con anterioridad. De manga tres cuartos y con bonito escote en uve, el vestido presenta una falda mini con diseño de patrones que no puede ser más bonita. El estampado no se queda atrás, 100% otoñal, destaca por sus hojas y florecillas de colores cálidos sobre un fondo en tono rosado. Disponible en tallas desde la XS a la L, el vestido tiene un precio de 52,50 euros.

La mediática colaboradora no ha necesitado nada más que este vestido para triunfar. Ni complementos ni joyas, el diseño de Mohs ha sido suficiente para crear un perfecto look con el que triunfar este otoño. Una vez más, Gema López ha vuelto a enamorarnos gracias a su indiscutible estilo.