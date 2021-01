La colaboradora de ‘Sálvame’ se subió a unos buenos tacones aún con el suelo nevado para soprendernos llevando el que, sin duda, es el look favorito de la reina Letizia.

Hemos hablado en incontables ocasiones sobre el estilo de Gema López y estamos seguras de que este 2021 habrá muchas más. Se ha convertido en la colaboradora más chic de todo Sálvame y absolutamente todos sus looks lo avalan. Ya comentamos hace unos días (o más bien hac una semana), que la periodista ha querido seguir el dicho de Año nuevo, vida nueva y renovar su manera de vestir. Ahora sus conjuntos son más clásicos, más sobrios y, por qué no decirlo, también menos juveniles que a lo que nos tenía acostumbradas. Sin embargo, y a pesar de este cambio, sus modelitos siguen siendo dignos de comentar y nos siguen encantando como el primer día. Y más ahora, que la hemos visto en el plató del programa lucir el que es el look favorito de la mismísima reina Letizia. ¿Se puede pedir más?

Gema López nos sorprende y se hace con el look favorito de la reina Letizia

Sí, has oído bien. Gema López ha querido dejarnos a todas con la boca abierta y posar en su cuenta de Instagram (pero también en los estudios de Mediaset) con el que muy probablemente sea uno de los estilismos preferidos de la reina Letizia. Se trata de un conjunto sencillo pero extremadamente efectivo compuesto por una camisa blanca y una falda de cuero de lápiz. En el caso de la royal española, de color negro y firmada por Hugo Boss. Un dos piezas que no puede gustarnos más y que la periodista en activo ha sabido defender como nadie.

Es cierto que las prendas de piel (o de polipiel) está arrasando esta temporada. Las encontramos en pantalones, chaquetas, culottes, vestidos… Y cómo no, también en las faldas. Muy probablemente sea este el motivo por el que Gema López se haya decantado por este conjunto tan significativo; pero no hay que olvidar que Letizia lo ha llevado en varias ocasiones distintas y que, siempre que puede, lo saca de su armario para volver a lucirlo de la mejor forma. La última vez en 2017 para inaugurar la exposición Scripta. Tesoros manuscritos de la Universidad de Salamanca.

¿Qué os parece la decisión de la colaboradora más chic de Sábado Deluxe? A nosotras, sin lugar a dudas, nos parece todo un acierto. Nada mejor que fijarse en una de las royals más estilosas del momento para triunfar en cualquier situación. Ya éramos fans del antiguo estilo de Gema pero ahora, mucho más refinada y elegante, nos ha enamorado aún más si cabe. ¡De diez!