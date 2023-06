Las vacaciones están a la vuelta de la esquina, y eso implica unas semanas cargadas de escapadas y salidas de todo tipo. Sobre todo a orillas del mar, con estilismos que huelen a verano. Los eventos estivales son más relajados, no tiene un dress code tan protocolario como en invierno, pero lo que nunca falla es acompañar nuestros estilismos con alpargatas en tonos claros, para que combinen con todo. Da igual que tengas 20, 30 o 50 años, este tipo de calzado es para todas. No son tan formales como unas sandalias de tacón del aguja, pero sí es cierto que tienen un aire elegante que elevan cualquier outfit. ¿Qué famosa las lleva a todas horas? Gema López. Con pantalones cortos, y una blusa ancha... o con vestidos largos ibicencos.

Para hacer frente a la ola de calor que se ha instalado en nuestro país, la periodista ha elegido unas sandalias de color nude de su firma 'Ne&Nu' de rebajas a 66,47 euros. Un modelo sofisticado a rabiar, con un aire femenino, que costaba 95 euros y que es perfecto para llevar con todo tipo de prendas. Por los tonos neutros, nos parecen perfectas para usar 24/7.

¿Cómo lo combina Gema? En un look de diario. Con unos shorts de color blanco y una camisa de tirantes estampada. Aunque también nos gusta mucho cuando se las pone con vestidos largos hippies. La verdad es que pegan con todo y favorecen.

Gema López sabe que las alpargata de toda la vida nunca fallan en verano

Con la llegada del verano, no podemos dejar de escribir sobre las tendencias del calzado que siempre acompañan al buen tiempo. Este 2023 nos ha traído de vuelta las sandalias planas metalizadas, ese calzado que Laura Matamoros no se quita y que ahora forma parte de nuestro zapatero. También hemos escrito de modelos más sofisticados como las sandalias de plumas de las que se enamoró Isa Pantoja, o las chanclas chunky, que es la tendencia que arrasa en la piscina cada verano. Pero hay un modelo que, pase el tiempo que pase, siempre es protagonista. Hablamos de las alpargatas, evidentemente. No existe un calzado más todoterreno, ponible y cómodo para elevar un estilismo estival.

Dicho esto, nos quedamos con las que lleva Gema López con una altura de cuña de 9,5 centímetros y, además, una altura de plataforma de 3,5 centímetro, ideales para conseguir unas piernas infinitas y sin pasar dolor en los pies. Nos gusta, también que tengan pulsera al tobillo, lo cual favorece la estabilidad.