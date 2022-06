La periodista asistió a una noche entretenida en el Sábado Deluxe y no podía ir de cualquier manera, había que llevar un lookazo. Ella ha captado al vuelo las tendencias de este verano, el street style, el cut out y los colores vibrantes de los que no podemos dejar de apartar la mirada, y las ha aunado en un look muy logrado. Alexia Rivas nos ha sorprendido con un vestido de Bershka ideal para las noches veraniegas y queremos analizar su outfit en detalle. ¡No hay campo sin grillo, ni Alexia sin amarillo!

Alexia Rivas ha llevado un estilismo formado por prendas con muchos matices que no han sido elegidos azarosamente. Los buenos consejos de moda de su estilista para esta ocasión, Anel Yaos, han surtido efecto y queremos desglosarlos.

Alexia Rivas se suma al cut out con el vestido de Bershka más original

Por un lado, el vestido de amarillo de Bershka tenía un corte muy original, de frente podía parecer un vestido de tirantes drapeado con escote en uve normal y corriente, pero, si se giraba creaba el efecto de llevar un conjunto dos piezas formado por un bandeau y una falda. Esta silueta tan singular, junto con los detalles de mariposas posadas en los tirantes y en las aberturas en la cintura han sido un acierto total. Por otro lado, un corte en una de las piernas armonizaba su silueta y creaba este un efecto de verticalidad. Lo mejor es que este color es perfecto para potenciar tu bronceado veraniego y lo veremos mucho a lo largo de la temporada estival.

Además, Alexia optó por conjuntar sus accesorios en color dorado, numerosos pendientes de tipo arete, una cadena al cuello de eslabones y un bolso bandolera de Guess con asa de cadenas. Hasta aquí todo parecía no salirse de la norma, pero la periodista optó por unas sandalias de tacón con cierre al tobillo en color plateado. La mezcla de colores metalizados es una novedad de este año y pone en jaque la antigua norma tácita de no mezclar oro y plata, otro acierto más del look.

Desliza para ver el estilismo completo de Alexia Rivas y toma nota para lucir tu vestido de mariposas con maestría.