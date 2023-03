Mariló Montero se ha dejado ver con un 'cinturón corsé' que nos ha encantado y queremos incorporarlo esta temporada a cualquier look. Te traemos seis bien parecidos que completarán tus looks.

Desde hace unos años los corsés han ido cogiendo fuerza de nuevo. La idea de reducir la cintura de las mujeres a su mínima esencia es algo que siempre ha obsesionado a muchas -y a muchos-, y aunque cada día son más las casas de moda que tratan de romper los esquemas desdibujando las siluetas de los cuerpos normativos, hay modas que siempre vuelven. Este año, con el retorno del street style y de la moda de los 2000 los corsés han vuelto a la carga. Sabemos que hay muchas que no se atreven con esta tendencia, pero hoy Mariló Montero nos ha enseñado una forma de incorporar un accesorio parecido en un look clásico. ¿Cómo lo ha hecho? Te lo contamos a continuación.

Si eres de las que busca siempre el efecto 'cintura de avispa' en todos sus looks, atiende bien a este artículo. La presentadora no tiene ningún miedo de incluir nuevos accesorios en sus estilismos, se la juega con todo y siempre le sale bien. Mariló se ha convertido en un referente de buen gusto y estilo para muchas mujeres y con el look de hoy lo ha vuelto a hacer. La periodista ha integrado en un look blanco y negro, de lo más formal y clásico, un cinturón corsé que marcaba su cintura y que le daba un toque súper cañero a su outfit.

Mariló Montero ha integrado en su look un cinturón corsé con hebillas que es completa tendencia

Ciertas prendas del look dominatrix están en auge y lo hemos podido comprobar durante la temporada otoño-invierno. Botas de punta over the knee, obsesión por el cuero, hebillas por doquier, corsés ajustados y arneses son algunas de las tendencias que no hemos dejado de ver y que parece que se mantienen en alza, por ahora.

Mariló ha combinado una camisa blanca de gemelos de lo más básica con un pantalón de pinzas negro con corte recto y ha conseguido un outfit moderno y acertado. ¿Dónde podemos conseguir un cinturón parecido al suyo? Desliza para descubrir en la galería 6 cinturones de tipo fajín con los que conseguiréis el mismo look que ha creado Mariló. Están ordenados de más económicos a más caros. ¡No te los pierdas!