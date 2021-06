La presentadora se plantó en el plató de ‘La Voz’ con los pantalones más originales del momento. Un diseño que ya habíamos visto en Irene Rosales.

Esta nueva edición de La Voz Kids, el programa infantil de música más querido de la televisión, está siendo todo un éxito. En el talent show ya han comenzado las esperadísimas batallas y rodeada de cantantes tan reconocidos como David Bisbal o Vanesa Martín, Eva González se lo pasa en grande cada noche de viernes. La presentadora, que hay momentos en los que no es capaz de contener las lágrimas al ver a los peques cantar sobre el escenario, en esta nueva temporada nos ha regalado emotivos momentos, pero también grandes estilismos. Y es que, si por algo destaca la de Mairena del Arcor es por su sofisticada manera de vestir y su natural elegancia. Algo que, como no podía ser de otra manera, ha quedado latente en su último look. Un conjunto formado por un precioso jersey joya y por los pantalones más originales que hemos visto últimamente.

Nada más entrar al plató del concurso, Eva González nos impactó gracias a su modelito pero especialmente gracias a sus pantalones. En color negro y con un favorecedor bajo de flecos, los pantalones nos resultaban de lo más originales. Sin embargo, había algo que nos decía que ese diseño lo habíamos visto antes. O, al menos, uno muy parecido. ¡Y estábamos en lo cierto! Y es que, echando la vista atrás (y repasando algunos de nuestros looks favoritos de los últimos meses), hemos caído en la cuenta de que Irene Rosales llevó unos pantalones muy similares el pasado mes de diciembre para sentarse en los sofás de Viva la vida.

Los pantalones más originales que unen a Eva González y a Irene Rosales

Se trata de unos jeans negros semiacampanados de talle alto que presentan una preciosa y festiva hilera de flecos de estrás brillante en el bajo. Unos pantalones que, en su momento, la esposa de Kiko Rivera combinó de la mejor forma con un total look negro compuesto por un body ajustado y unos sencillos stilettos. Eva González ha elegido los mismos vaqueros negros pero ha preferido combinarlos de manera totalmente diferente. La mujer de Cayetano Rivera ha optado por usar un jersey fino de cuello redondo de color blanco que presenta un favorecedor detalle de lentejuelas negras en hombros y costados. Una pieza informal pero con un toque muy elegante que ha llevado con unos discretos pero acertados botines negros de tacón.

Sin duda, se trata de dos conjuntos muy diferentes pero que demuestran que a Eva González y a Irene Rosales no solo las une su matrimonio con los hijos de Paquirri; sino que también tienen el mismo gusto común por ciertas prendas de ropa.