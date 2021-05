Eugenia Martínez de Irujo ha sorprendido a sus fans creando una colección de mascarillas cuyo estampado es, nada más y nada menos, que sus pinturas.

Las mascarillas se han vuelto las auténticas protagonistas de nuestra vida. Son una conversación recurrente en los patios de vecinas y son el centro de las charlas típicas de ascensor. Ya no hablamos de la previsión meteorológica; ahora hablamos del precio de las mascarillas, de sus originales diseños y de cuál es más cómoda y cual, por el contrario, más fastidiosa. ¡Hasta el pasado jueves en el debate de El Hormiguero sacaron el tema y Tamara Falcó y Nuria Roca dieron su opinión al respecto! Están (y deben estar) en todas partes y es por ello por lo que, si tienes la posibilidad, debes elegir una que te represente, que enamore y que sea lo suficientemente bonita como para no arruinar tu look. Y es que, aunque somos plenamente conscientes de que la salud debe ser siempre lo primero; además de la ética también estamos en nuestro derecho de cuidar de nuestra estética. Algo en lo que coincidimos (o eso parece) con Eugenia Martínez de Irujo; que ha creado una original colección de mascarillas con algunas de sus pinturas más bonitas

Mascarillas con mucho arte, por Eugenia Martínez de Irujo

La duquesa de Montoro entiende a la perfección la necesidad que todas nosotras tenemos de hacernos con una mascarilla que, además de homologada y eficaz, no nos estropee nuestro estilismo. Y es por ello por lo que ha creado llamativos y originales diseños inspirados en sus pinturas más emblemáticas. Porque, por si no lo sabíais, ella, además de aristócrata y diseñadora de joyas para Tous, también es toda una reconocida artista. Su primera exposición El arte de querer, que abrió sus puertas el pasado mes de octubre en el Espacio Valverde, fue todo un éxito.