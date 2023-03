¿Quién no tiene varios pantalones vaqueros en su armario? Es una de las prendas más prácticas y versátiles que podemos añadir a nuestros looks para casi cualquier ocasión. La moda de los jeans ha ido evolucionando a lo largo de las últimas temporadas y hemos cambiado los tipo pitillo súper ajustados por los vaqueros de pierna ancha, que ahora son los más chic. Hay muchos tipos: wide leg, culotte, boyfriend... ¿Quieres saber cuáles son los más buscados ahora? Carmen Gimeno nos ha dado la clave en su último look. Atenta, porque te enseñamos los suyos y otras siete alternativas para que tú también te hagas con unos.

El look de Carmen Gimeno con jeans palazzo

Carmen Gimeno es una de las influencers de más de 50 años que más nos gusta porque no teme a nada y derrocha estilo con cualquier prenda que se pone. Ella es ultra fan de los pantalones vaqueros en todas sus formas y colores, aunque sus favoritos son, sin duda, los de pernera ancha. Así lo ha vuelto a demostrar en su último look, que tiene como protagonistas los jeans más buscados entre las mujeres de más de 50. ¿Quieres saber cuáles son? Te lo contamos.

El look completo de Carmen nos chifla porque nos parece súper estiloso y cómodo para el día a día. Está formado por unos pantalones vaqueros de corte palazzo y con pinzas en la parte delantera en tono azul medio-oscuro. Estos jeans son los más cómodos porque no aprietan y encima aportan mucha elegancia. Ella los ha combinado con una camiseta básica blanca, una chaqueta con textura que combina el rojo, el negro y el blanco (a la que ha añadido un broche de una flor), bolso y bailarinas en color negro y, cómo no, sus míticas gafas de sol 'cat eye'. ¡Estupenda!

Estos vaqueros palazzo nos encantan y sabemos que son de Zara, pero tenemos que darte la mala noticia: están super agotados. Y no nos extraña, porque, como te hemos dicho, son los más deseados ahora mismo. Pero no te preocupes, porque si tú también estás en la búsqueda de unos así, en nuestra galería te hemos preparado una selección con siete alternativas ideales para que puedas hacerte con ellos desde ya. Sigue bajando y descúbrelos todos con detalle. ¡Te gustarán todos!