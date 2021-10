Los pantalones de cuero han sido una bomba toda la vida. Sólo las personas más atrevidas y alocadas se atreven a llevarlos puestos.

Arrasaron la temporada pasada y ésta no iba a ser menos. Vuelven los pantalones de cuero por todo lo alto siendo tendencia un año más. Su efecto, su textura y la capacidad que tiene para hacerte una figura de ensueño, hace que todo el mundo quiera comprarlos.

Además puedes encontrarlos de muchas formas y estilos diferentes. ¿Te gusta marcar tu figura? Opta por el pantalón Slim Flare efecto piel. Por el contrario, ¿prefieres ir con algo más holgado? Puedes probar con el pantalón Marine Straight efecto piel.

Ambas opciones son muy acertadas ya que además de divertido, este modelo combina con cualquier cosa y es perfecto para cualquier evento. Si te cuesta decidir la prenda para hacer que tu look sea el más bonito del lugar, te voy a dejar unos consejos muy prácticos.

Combínalo con una camiseta básica para resaltar el negro del pantalón, o quizá, con un jersey de algún color muy llamativo. No olvides ponerle tu propio toque con una chaqueta de cuero para hacer el look más extrovertido del momento o una blazer para ir más formal.

No obstante, si el color negro ya le tienes muy visto en tu armario. Puedes apostar por tonalidades verdes, marrones o quizás, granate. Es verdad que no todos lo llevarían pero salir de la rutina o de nuestra zona de confort alguna vez… No está de más. Este año podemos decir que sí a todo sin remordimientos.

¿Qué me dices del calzado? Estos pantalones son perfectos para combinarlos con unos tacones y convertir tu look en el más sexy. También están los días lluviosos en los que sólo te apetece ir cómoda ¿verdad? Pues bien, tengo la solución perfecta para ti. Las zapatillas básicas están de moda, los pantalones de cuero también, pues es la combinación perfecta para un look explosivo.

Zara nunca se queda atrás y siempre está dispuesta a sacar la última moda en sus tiendas. Es por eso, que aquí, puedes encontrar todos estos looks sin tener que dar vueltas y vueltas buscándolo. ¡Ve a Zara y aprovecha!