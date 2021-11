Es una de las mujeres con más elegancia de nuestro país. Su estilo innato hace que nunca caiga en un renuncio y que siempre vaya impecable y perfecta. Sabe adaptar perfectamente las tendencias y su vestimenta según al acto al que acuda. Ahora, la hemos visto disfrutar de las carreras de caballos junto a unos amigos en Madrid con el look perfecto que aúna todas las tendencias de esta temporada: chaleco de estilo trench, botas de montar, jersey envolvente y maxi bufanda. No le ha faltado ningún detalle al último estilismo de Esther Doña, que la convierte en una de las mejores vestidas de las últimas semanas. ¿Lo más? Sus prendas sencillas y fáciles de encontrar en cualquier tienda que nos permite copiar su estilismo con todo detalle. Lo analizamos al completo.

Esther Doña acapara el protagonismo gracias a un impecable y sencillo look

Muchas veces no es necesario grandes florituras ni prendas extravagantes para acaparar los flashes. En muchas ocasiones, elegir las prendas adecuadas según la ocasión, te hace ser la verdadera mejor vestida. Esto es lo que le ha pasado a Esther Doña. Tras la fiesta del 40 cumpleaños de Tamara Falcó, a la que no acudió por razones obvias (la mala relación entre ambas es un secreto a voces), la viuda de Carlos Falcó tenía otros planes en mente: disfrutar de las carreras de caballos en el hipódromo de la capital madrileña. Y para la ocasión, eligió un look sencillo pero impecable.

El protagonista de su outfit fue sin duda un chaleco de estilo trench que le llegaba por debajo de las rodillas. De tejido fluido, con doble botonadura y grandes solapas, además de un cinturón con el que lo ajustaba a su tonificado abdomen. Al ser la versión chaleco, una de las grandes tendencias de la temporada, nos permitió ver que debajo lucía un envolvente y calentito jersey de lana en un tono burdeos. El toque más chic se lo puso luciendo una camisa básica debajo, ya que en la zona del escote podíamos ver el cuello de la misma.

La bufanda XXL y las botas de montar: el plus más estiloso de su outfit

Debido a las bajas temperaturas que marcan los termómetros ya en gran parte del país, Esther Doña quiso protegerse del frío con una bufanda en la versión XXL. Se trata de una confeccionada en tejido de cashmere, suave y blandita, en un tono marrón chocolate, que dejó estratégicamente colocada abierta aportando mucho movimiento al resto del estilismo. Para combatir el frío y haciendo un guiño al evento, eligió unas botas negras de montar, también de rabiosa tendencia, y un bolso de mano al tono. Sin lugar a dudas, un look fácil de copiar pero que se convierte en el mejor para los días más fríos. Estiloso pero calentito. ¿Te atreves a copiarlo? Te dejamos a continuación las prendas para que lo consigas.