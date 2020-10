Siempre que buscamos un look para un evento inmediatamente pensamos en un vestido. El conjunto de Emma García nos demuestra que también el pantalón y chaqueta es perfecto

El regreso a la normalidad nos está costando más de lo deseado, pero la vida sigue y también se han vuelto a poner en marcha muchas de las celebraciones que tuvimos que dejar aparcadas la pasada primavera. Tras el paréntesis del verano, hemos reactivado bodas, bautizos, celebraciones familiares y otro tipo de eventos que requieren un dress code determinado. Y es por eso que no hemos tenido más remedio que detenernos en el look de Emma García, el mejor para cualquiera de los anteriores eventos, o incluso para volver a arreglarnos si salimos de cena.

Siempre que buscamos un look para este tipo de celebraciones inmediatamente pensamos en el vestido. La prenda por excelencia y la que nos da menos quebraderos de cabeza, pero aquí te demostramos que hay vida más allá de los vestidos y la presentadora de Viva la vida nos lo ha demostrado. Ya lo hizo hace unas semanas Amelia Bono, al acudir a la boda de unos amigos con un fantástico look de dos piezas de Panambi, con un estilo muy parecido al de la propia Emma García.

Emma García, con el look preferido de las influencers

La presentadora lució un conjunto de viscosa bordado de flores en la misma tela en tono fresa, compuesto por un pantalón palazzo de tiro alto y una chaqueta cruzada con manga abullonada al puño y un cinturón con cierre de carey. El conjunto es de la firma Mattuî y tiene un precio de 179 euros.

Ese estilo, que mezcla el look pijama con el oriental, es tendencia absoluta, y está ganando terreno a los vestidos. Le puedes dar un toque más desenfadado (incluso ya lo hemos visto a muchas influencers combinado con sneakers) pero también subida a unos taconazos triunfarás.

Si este otoño tienes que ir de invitada a una boda, tienes algún evento especial o simplemente un día te apetece vestirte con un toque algo más especial, el look que nos propone Emma García no puede gustarnos más. No sabemos si la elección ha sido de la propia presentadora o de las estilistas de Mediaset, Pepa Carmona y Ana María Ortiz, a quienes la presentadora agradece su trabajo: «Con ellas todo es tan fácil…envuelven su talento siempre con una maravillosa sonrisa. ¡¡¡Ésa es la magia de la vida!!!». Pero el resultado no puede ser mejor.