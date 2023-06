El clan Pombo tenía el sábado reservado para uno de los eventos más especiales del año: el bautizo de Matilda, la hija de Marta Pombo. Este no ha sido sólo el gran día de la pequeña, sino que Luis Zamalloa ha aprovechado que toda la familia estaba reunida para pedir la mano de Marta. La hermana de María Pombo, quien, por supuesto, también ha asistido al bautizo junto a su pareja Pablo Castellano, ha escogido un increíble conjunto de invitada que nos ha dejado boquiabiertas, es realmente bonito. ¿Quieres saber todos los detalles de su look? Te lo contamos todo a continuación.

La influencer ha vivido un sábado muy especial. Desde primera hora de la mañana no dejó de recibir ramos de flores para celebrar el bautismo de su hija pequeña por lo que mostraba abiertamente su felicidad y entusiasmo. No fue hasta horas después, cuando la instagramer se dejó ver con el look que había escogido para esta ceremonia religiosa.

Marta Pombo, una madre estilosa que estrena vestidazo en el bautizo de su hijo

Su estilismo constaba de dos partes, aunque a primera vista pudiera parecer un vestido. La parte superior del diseño la formaba un top con escote cerrado en el cuello y abierto en el pecho con un pequeño corte vertical, muy elegante. Además, este top contaba con mangas cortas abullonadas. El conjunto completo estaba confeccionado en una tela viscosa con un estampado de motivos vegetales que combinaban un sofisticado fondo en azul acero, combinado con pequeños toques de color teja y dibujos en blanco.

La creadora de contenido digital no dudó ni un momento a la hora de elegir una firma española para este gran día. Apostó por la diseñadora Inés Martín Alcalde, de cuyo atelier especializado en vestidos de invitada y de novia han llegado a salir vestidos hasta para la Reina Letizia.

La parte inferior de su look la formaba una falda con banda ajustada en el talle que equilibraba su silueta. Esta prenda tenía un corte en la rodilla del que salía un volante con frunces que le daban mucho vuelo al bajo. Este conjunto tan original está disponible bajo el nombre 'Conjunto Graciela' en la web de la firma a un precio de 452 euros.

¿Cómo completó el estilismo de bautizo Marta Pombo? Por un lado, captó la moda de los pendientes cascada y lució un modelo que combinaban pedrería y pequeñas cadenitas que le daban movimiento y frescura a su rostro. En cuanto a los zapatos, la influencer se calzó con unas sandalias con plataforma en el mismo azul que el vestido y con acabado vinilo súper brillante.