La presentadora y colaboradora de Viva la Vida apareció este sábado en el programa con un look que nos suena mucho. Hace pocas semanas pudimos ver a Vicky Martín Berrocal lucir un traje negro con un escotazo combinado con unas deportivas Nike, su foto de hizo viral en redes y todo el mundo comentó el estilismo tan arriesgado de la diseñadora. En esta ocasión Terelu Campos le ha copiado la idea a Vicky Martín Berrocal y ha conjuntado su traje favorito con unas deportivas. Lo analizamos todo a continuación.

Terelu Campos hace tiempo que optó por los trajes de dos piezas, la verdad es que es una elección muy acertada y que le va genial, le da un toque moderno a su estilismo y le quita años de encima, es su look estrella: traje de dos piezas y blusa lencera blanca, se lo hemos visto en incontables ocasiones. Pero esta vez Terelu, o su estilista Pablo Mallavia, ha decidido incluir en su estilismo de tarde de sábado un calzado un tanto excéntrico y que nos sonaba. Unas deportivas con animal print a juego con su traje de dos piezas. ¿Casualidad? Lo dudamos mucho, pero nos encanta que se atreva con el street style.

Terelu Campos abandona los tacones y se pasa al street wear como Vicky Martín Berrocal

El estilismo constaba de un pantalón de traje de estilo jogger, muy de moda, con cordón en la cintura y de corte recto, planchado a raya, combinado con un top lencero blanco con escote en uve y adornos de encaje. Una blazer de solapas en el mismo tono de rojo combinaba con los pantalones más modernos. El conjunto era de la marca madrileña Engogó, la cual le hemos visto llevar a Terelu en más de una ocasión.

Este es el segundo look que la malagueña sube con traje y zapatillas, el último fue hace dos semanas con un traje azul y unas deportivas blancas, sin embargo de la foto de Vicky Martín Berrocal hace tres, blanco y en botella. A Terelu le ha encantado la idea y ha abandonado los tacones, que bastantes estragos han causado ya en Sálvame, y ha abrazado la comodidad de unas buenas sneakers, sí señora, no hay nada como unas zapatillas para pasar de un look formal a uno casual. Os dejamos con el estilismo.