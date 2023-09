El duelo de estilo entre Ana Rosa Quintana y Sonsoles Ónega

De compañeras a rivales. Ana Rosa Quintana toma el relevo de 'Sálvame' tras 14 años de emisión en la cadena y se presenta como la gran apuesta de Telecinco para cubrir las tardes. Tendrá que lidiar con Sonsoles Ónega, al frente de la segunda temporada de 'Y ahora Sonsoles', en Antena 3. Aunque ambas mujeres tienen muchas cosas que en común -periodistas, presentadoras, apasionadas de su trabajo y grandes comunicadoras-, esta vez nos detenemos en su estilo propio y totalmente opuesto.

A sus 45 años, Sonsoles Ónega destaca por un estilo clásico, sobrio y atemporal. Su armario está repleto de buenos básicos que sobreviven mejor que nada al paso de las tendencias. Adora los trajes sastre, el pantalón denim y las chaquetas blazers, lo que convierte su estilo en el perfecto de una 'working girl'. Delante de las cámaras la vemos habitualmente con siluetas que estilizan su figura en tonos neutros. La camisa blanca es una de sus prendas estrella. Outfits en clave formal, que rompe cuando se aleja de los focos de la televisión. Entonces opta por propuestas más desenfadadas: sudadera, camiseta y vaquero.

El estilo ecléctico de Ana Rosa Quintana

La presentadora ha ido cambiando en los últimos años y actualmente apuesta por un estilo que no deja a nadie indiferente en colores vibrantes y siluetas modernas. Para dar el paso definitivo a esta nueva Ana Rosa Quintana fue clave su estilista de confianza: Mamen Marqueño. El resultado son looks que contagian energía. Ana Rosa se atreve con todo: desde los print animals hasta las cazadoras biker. El resultado es un vestidor ecléctico, pensado al detalle, que le resta años. Nadie diría que la periodista tiene 67.

En los últimos tiempos, la presentadora ha sorprendido llevando las tendencias del momento: pantalones culotte, diseños 'cut out', chalecos... Utilizando la moda como una forma potente de expresión que no da cabida al aburrimiento. También ha incorporado a sus looks muchos complementos llamativos que se convierten en protagonistas: cinturones XXL, maxicollares, gafas con monturas de colores... El gran cambio en Ana Rosa Quintana llegó el año pasado cuando regresó al trabajo tras superar un cáncer de mama. Fue entonces cuando optó por renovar su imagen cambiando su característica melena morena por un corte más atrevido en tono rubio.

1 de 5 El estilo clásico de Sonsoles Ónega La periodista siempre ha destacado por un estilo sobrio en clave atemporal. 2 de 5 La perfecta 'working girl' El vestidor de la presentadora se caracteriza por los trajes sastre, las camisas y las chaquetas blazer. Sus outfits son el mejor ejemplo del estilo 'working girl'. 3 de 5 Colores vibrantes Ana Rosa Quintana ha dado un giro a su estilo en los últimos años. Actualmente adora los looks enérgicos en tonos vibrantes. 4 de 5 Atenta a las tendencias Muy atenta a las tendencias, la periodista apuesta por nuevas siluetas y diseños 'cut out'. 5 de 5 Una mujer muy moderna Su estilo se ha convertido en seña de identidad con el que consigue restar años.