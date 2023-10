Hemos escrito de zapatillas de mil maneras: zapatillas Converse con plataforma, las Adidas Samba que son tendencia, las 'Vans' más cómodas que jamás nos quitaríamos. También hemos resaltado lo bien que sientan las deportivas con plataforma y por qué son la alternativa perfecta a los zapatos de tacón de aguja. No obstante, este año 2023 nos ha dejado clarísimo que las zapatillas con altura tiene mucho, pero mucho que ofrecernos. Y no solo lo decimos porque estilizan mucho sin necesidad de hacer sufrir a nuestro pies, sino porque en firmas como Zara o Bershka la oferta es infinitiva. Sin duda, estamos ante las deportivas del momento y Jennifer López que no se pierde ni una tendencia, ya tiene un modelo entre sus favoritos.

La cantante añade a su último look unas deportivas modernas cuya suela alta y dentada, un detalle súper tendencia, consigue sumar centímetros sin perder ese efecto comfy de una zapatilla. Son de color blanco y las integra a la perfección con unos leggings efecto animal print y una sudadera XXL en un estilismo casual y perfecto para salir de recados por Los Ángeles. Si te gustan, y quieren un modelo como el suyo y que combine con todo hay otros varias opciones en las tiendas 'low cost' que podrás ponerte todos los días.

Este calzado queda genial bien con vestidos midi, shorts, faldas, pantalones vaqueros y trajes. La comodidad prima por encima de todo y lo que en un primer momento parece un calzado punk, es apto para todo tipo de looks.

Las zapatillas deportivas de Jennifer López con suela track se han convertido en la tendencia insustituible

Las vemos por todas partes y en todo tipo de looks y edades. Es el calzado perfecto para dar 'rollazo' a cualquier look, como si le diéramos un toque de modernidad a nuestra imagen haciéndolo más atrevido y rebelde.

La principal ventaja de las suelas dentadas es que ofrecen un mejor agarre en terrenos irregulares, resbaladizos o accidentados, como senderos, montañas, rocas o superficies húmedas. Esto hace que las deportivas con suelas dentadas sean ideales para actividades al aire libre, senderismo, trail running y otras actividades que requieran estabilidad y tracción adicional.

Las zapatillas de suela track están en todas las tiendas low cost y hay tanta variedad como gustos. Más altas, tipo botín, de estilo running... Este calzado da ese toque juvenil con el que pisar fuerte cada día. Estos algunos modelos más deseados que hemos encontrado en Zara, Bershka, Zalando...

De plataforma muy alta de unos 10 centímetros, blancas, con cordones y con un detalle decorativo con una cadena, así son las deportivas de suela track que más nos han gustado de Berksha. Aunque la tendencia no para de actualizarse y renovarse, este diseño es de los más deseados. Estas, además, están genial de precio, cuestan 39,99 euros, y son bastante modernas.

Este modelo de Zara se adapta al pie y aunque tiene un diseño menos llamativo, son lo suficientemente bonitas para llevarlas a diario con todo tipo de prendas y looks. ¡Mira qué bien quedan con pantalones vaqueros!

Otro modelo que no ha gustado especialmente es este de estilo 'chunky' que hemos encontrado en Zalando. Un diseño súper tendencia de la marca 'Even&Odd' que está pegando muy fuerte esta temporada. Cuestan 47,99 euros y añaden una altura de 7,5 centímetros y están disponibles también en negro. ¡Lo más!

La moda de usar deportivas, cada vez más en auge

La tendencia de usar zapatillas deportivas o sneakers en el ámbito de la moda ha crecido significativamente en los últimos años y se ha convertido en un fenómeno cultural global. Las famosas (y nosotras) ahora eligen usar deportivas no solo para hacer ejercicio o practicar deportes, sino también como parte de su estilo de vida diario e incluso para ir al trabajo.

Esta popularidad se debe a varios factores:

Comodidad: Las deportivas suelen ser cómodas y ofrecen un buen soporte para los pies, lo que las hace ideales para el uso diario. Versatilidad: Las deportivas se pueden combinar con una amplia gama de atuendos, desde ropa deportiva hasta prendas casuales y a veces incluso con la ropa más elegantes, lo que las convierte en un elemento versátil en el guardarropa. Tendencia hacia lo Casual: La evolución de la moda hacia un estilo de vida más casual ha impulsado la aceptación de las deportivas como parte integral de la vestimenta diaria. Si hasta la mismísima Reina Letizia las ha calzado en alguna ocasión.

Hoy en día, las deportivas se combinan con jeans, faldas, vestidos e incluso trajes, mostrando cómo han trascendido su función inicialmente deportiva para convertirse en un elemento de moda esencial en el armario de muchas.