Todavía seguimos recordando el espectacular vestido de Manuel Piña que eligió este año para dar las campanadas en Antena 3, pero Cristina Pedroche ya ha vuelto a dejarnos uno de sus llamativos looks en un acto público, y esta vez una blazer ha sido la culpable. La colaboradora de ‘Zapeando’ ha reaparecido en un photocall en Madrid de una firma de higiene íntima y lo ha hecho dando una de cal y otra de arena. Por un lado eligió la prenda más básica del armario, como son los pantalones vaqueros, y por otro, se atrevió con un súper crop top y una blazer estampada, con la que consigues atraer todas las miradas y hacer ganador cualquier look.

Pedroche ya se ha sacudido el invierno de encima y se ha lanzado directamente con un estilismo primaveral. Pero no solo ha acertado con su sido el estilismo, también nos encantó con su look beauty, especialmente su maquillaje, que será una de las tendencias de esta temporada.

La blazer con el estampado más llamativo y primaveral es la prenda con la que Cristina Pedroche arriesga y gana

Si algo se puede decir de Cristina Pedroche es que no tiene miedo a arriesgar. Y también que tiene una seguridad a prueba de bombas, con la que defiende cualquier estilismo, por extravagante e imposible que nos parezca. Pero no ha sido así en esta ocasión, porque la presentadora ha creado un look más convencional de lo habitual, aunque con esos «toques Pedroche» que la hacen única.

Cristina eligió un pantalón vaquero de cintura alta acampanado, que combinó con un bralette negro (ella puede permitirse enseñar tripa) y una blazer con solapa en contraste en un llamativo estampado de grandes flores en tonos rosas, azules y amarillos, de la firma Camaleónica by Capriche. Sin duda, la gran protagonista del look y una prenda ideal para llevar con tus primeros looks de primavera. No necesitas nada más, por muy sobrio que sea el resto del outfit, esta americana siempre va hacerlo especial.

Las sandalias de tiras en negro eran el punto definitivo del primer gran look de la primavera de Pedroche.

Un look beauty muy favorecedor

Cristina también acertó de pleno con su look beauty. Optó por un recogido súper pulido con raya al medio y un maquillaje, muy tendencia. Los ojos se llevaron todo el protagonismo con unas sombras muy marcadas en tonos rojizos y eyeliner ojo de gata, para levantar la mirada, el colorete también en la misma gama de las sombras de los ojos y labios nude con acabado en gloss.

El remate lo puso su manicura arty, con un toque salvaje, mientras que para los pies fue mucho más clásica, con un tono berenjena, que ya se ha convertido en un clásico.