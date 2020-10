Carmen Lomana nos ha sorprendido con un conjunto low cost de Zara que ha combinado con unos zapatos de 180 euros. Un look 10 que puedes replicar fácilmente.

Nos alegró a todas en la cuarentena con su serie de IGTV en la que nos mostraba sus alucinantes colecciones de vestidos, chaquetas y complementos de lujo; durante el verano, sus looks de playa por la costa de Marbella nos inspiraron de la mejor forma; y ahora Carmen Lomana, en su vuelta al cole particular, ha vuelto a darnos una de esas lecciones de estilo que solo ella puede impartir. Deambulando entre plató de televisión y cabina de radio, la reina del confinamiento chic, tal y como nos tiene acostumbrados, ha mostrado a través de su cuenta de Instagram su último estilismo. La colaboradora de Espejo Público ha elegido un conjunto low cost que no podía ser más sencillo pero tampoco más efectivo. Un estilismo ideal para el día a día, con el que convertir la rutina más aburrida en algo divertido.

La que fuera una de las concursantes más carismáticas de Supervivientes 2014 no ha podido elegir mejor. Combinando una sencilla blusa blanca de escote cuadrado y manga corta abullonada con unos vaqueros flare con detalles brillantes en bolsillos y bajo, ambas de Zara; La Lomana ha demostrado que las prendas de marcas low cost pueden ser igual o más elegantes que las de grandes firmas de lujo. Eso sí, aunque los jeans y la camisa eran de una tienda de bajo coste, los zapatos que ha elegido para combinar su look no lo eran tanto. Firmados por Isabel Abdo, tienen un precio de 180 euros.

El look low cost con complementos de semilujo de Carmen Lomana

Aunque hemos buscado por cada uno de los rincones de la web de Zara, nos ha sido imposible encontrar las piezas que conforman el look más efectivo de Carmen Lomana. No hay ni rastro de la blusa blanca de grandes mangas ni de los tejanos acampanados con decoración de strass. Puede que pertenezcan a colecciones pasadas, que sea un avance de temporada o que en la web ya se han agotado y, por ello, han decidido retirar estas referencias. Sea como sea, no hay que perder la calma pues hemos descubierto otras opciones, igualmente acertadas, a muy buen precio con las que replicar el conjunto de la socialité.

Pantalones muy similares que podemos encontrar en Mango o incluso en Zara; y blusas del mismo estilo a la venta de forma online en plataformas como ASOS o la web de H&M. El mejor look de Carmen Lomana también es el más sencillo de imitar. Sin embargo, y para nuestra desgracia, no hemos podido encontrar una versión low cost de sus maravillosos zapatos. Habrá que conformarse con verlos tras la pantalla.