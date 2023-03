Con la llegada de los eventos característicos del buen tiempo no dejamos de ver vestidos impresionantes específicamente diseñados para ser la invitada perfecta de esta temporada. No podemos negarlo, nos gustan muchísimo esta clase de vestidos y si nos los recomiendan (o incluso diseñan) nuestras it girls favoritas como Tamara Falcó, pues no podemos hacer otra que caer rendidas. Sigue leyendo para descubrir todos los detalles del vestido de invitada de Tamara Falcó.

Tamara Falcó se ha convertido en un verdadero icono de moda en los últimos años. Su estilo sofisticado y elegante ha llamado la atención de muchas, y ha inspirado a otras a seguir sus pasos en la moda e imitar su estilo. Desde sus apariciones en la televisión y en las redes sociales, ha sido conocida por su gusto por la moda y por su habilidad para crear atuendos atemporales siempre con su toque personal.

Tamara ha demostrado que la moda no se trata solo de seguir tendencias, sino de crear un estilo propio que refleje la personalidad y el gusto individual (tanto suyo como de su familia). Sus looks son siempre un equilibrio de prendas clásicas y piezas de tendencia.

La marquesa de Griñon sorprendió luciendo este absolutamente precioso vestido de invitada. Se trata del vestido 'Camila' de su colección en colaboración con Pedro Del Hierro. Es un vestido estampado de manga larga abullonada. Tiene un escote semi barco y un corte en cintura con frunces que favorecen la figura.

Tamara Falcó tiene el vestido de invitada que aúna todas las tendencias

El vestido tiene una preciosa espalda (que aunque no se aprecie en la fotografía) tiene un gran escote en v y cierre de cremallera invisible. Este vestidazo de largo midi será perfecto para las ocasiones en los que te lo permitan los códigos de etiqueta.



Nosotras ya lo hemos encontrado en la web oficial de Pedro Del Hierro y puede ser tuyo por 289 euros. La verdad que el vestido tiene todos los ingredientes para convertirse en el vestido perfecto de invitada de esta temporada ya que aúna varias de las tendencias más fuertes de este año. Entre ellas están: el color, el estampado floral, el corte midi, la manga abullonada y esa abertura posterior que supone el broche de oro.

Este año, el color morado ha sido una tendencia popular en la moda, especialmente en los vestidos de invitada. Desde tonos lavanda hasta púrpura profundo, este color es muy versátil y elegante. Los vestidos midi también han sido una tendencia con muchísima fuerza, con una longitud que cae entre la rodilla y el tobillo, son la opción perfecta para una boda o un evento formal. Combinando estas dos tendencias conseguimos un look sofisticado y moderno que llamará la atención en cualquier ocasión especial.

Lo que está claro es que a Tamara le sienta genial y se ve que la hija de Isabel Preysler está muy orgullosa del resultado de su trabajo.

Descubre la versión económica del vestido de Tamara

¿No tienes el presupuesto suficiente par hacerte con el vestido de invitada de Tamara Falcó? No desesperes, tus amigas de revista Semana estamos aquí para echarte una mano y conseguir que seas la invitada más guapa de esta primavera. Por ello, hemos encontrado un vestido bastante parecido al de Tamara Falcó y con un precio bastante más económico.

Es el vestido Fanya Malva de la tienda multimarca española 'Y SIEMPRE MONA' y cuesta unos 75 euros actualmente.

Ya no tienes excusa para lucir ideal esta primavera ya sea con el precioso vestido de Tamara Falcó y Pedro del Hierro o con la versión económica que te hemos recomendado.

¡De nada!