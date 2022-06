¡No hay look que no defienda a la perfección! Carmen Lomana es una apasionada de la moda, -como nosotras-. Tiene un estilo y una distinción indiscutibles. Con su delicada belleza, posa con los sublimes diseños de verano con los que se nos hace la boca agua. Y es que no solo es nuestra fuente de inspiración, para saber vestir bien pasados los 60, también nos ayuda a ir monísimas sin mucho esfuerzo, ni florituras.

Y, teniendo en cuenta que el verano es para ponernos morenas sin preocupaciones, hemos copiado su último outfit playero para que a la hora de hacer la maleta sepas contestarte a la pregunta: ¿Qué me llevo? Con su propuesta estarás perfecta para todos los planes que tengas y pasarás de la hamaca al chiringuito dejando claro que eres toda una ‘fashion víctim’. ¡Apunta!

El vestido playero de Carmen Lomana es una obra de artesanía

Un vestido blanco es una conocida prenda básica en verano, pero si además tiene un aire mejicano, como el que lleva la socialité, llevarás tu estilismo a otro nivel. Es largo, casi a ras del suelo, está hecho a mano en Mexico, Oaxaca. Tiene un bordado con nido de abeja mexicano confeccionado de forma artesanal.

Es de la firma Rock&Gold y cuesta 119, 95 euros. Debido a su delicada fabricación; realizado en tela de popelín, desde la página web advierte que, no existen dos modelos idénticos, y por ello el vestido puede mostrar alguna imperfección, fruto de un trabajo manual. Una de sus ventajas es que se ajustan perfectamente a todo tipo de cuerpo y tallas. Por ello podría valer para una mujer de talla 34 hasta la 46. Sin duda, estamos ante la pieza más cómoda y funcional de la nueva temporada. Es un look perfecto para enfrentar los días de calor.

¡Ah! y no te olvides de los accesorios

Carmen ha terminado el look con un amplio abanico de accesorios. Lo que más nos ha gustado han sido las gafas blancas de pasta en forma de ojo de gato. Por experiencia te podemos decir que quedan muy bien en la cara y dan una gran personalidad a la persona que las lleva.

También añade un collar de colores, piedras y cuentas, que es accesorio ideal para llenar nuestros looks de verano de optimismo y buenas vibras. Por supuesto, no podían faltar los pendientes de aro dorados que pegan con todo y dan un aire sofisticado al estilismo. ¡De 10! Como sabemos que vas a querer copiarlo entero, te hemos dejado pieza por pieza en la galería. Sigue bajando.