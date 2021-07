1 La bata, la prenda de andar por casa que ha conquistado a Carmen Lomana y que también te conquistará a ti

La colaboradora de prensa, televisión y radio se ha mostrado totalmente encantada con su look para estar por casa y, tal y como suele hacer, lo ha querido compartir con todos su seguidores. «Gracias, Cristina Oria, por esta bata preciosa y perfecta para el verano»; escribía a través de su cuenta de Instagram. Algo que no nos extraña lo más mínimo, pues además de ser comodísima, no puede ser más bonita.

Es por ello por lo que te recomendamos que este verano tú también te hagas con una bata como la de Carmen Lomana para derrochar estilo hasta en tu casa. Y es que no sabes qué visita inesperada puede aparecer por tu puerta. Hemos seleccionado seis modelos ideales (además del de la marca de Cristina Oria) para que puedas triunfar tanto como la socialité más estilosa hasta en la intimidad de tu hogar y sorprender a todos tus vecinos e invitados.