Carla Goyanes ha sabido defender a la perfección uno de los vestidos más imposibles de la temporada por su estampado y color

El buen tiempo ha llegado y ya son muchas las famosas que comienzan a estrenar modelitos veraniegos que hacen que nos entren ganas de salir a las calles a disfrutar del solecito. Los termómetros ya marcan altas temperaturas y es momento de sacar de nuestro armario aquellos vestidos y tops que tantas ganas teníamos de volver a ponernos o incluso de estrenar. Eso es precisamente lo que ha hecho Carla Goyanes, que este domingo nos mandó fuerzas para la semana con un look súper cargado de energía. Y para nada fácil de defender. «Qué tiempazo de fin de semana! Parece que el verano ha venido para quedarse», ha escrito la que fuera modelo junto a una publicación con uno de sus primeros looks de verano.

Carla Goyanes ha inaugurado el verano con un vestido midi con volantes. Es de Anthropologie y es el modelo Maeve Paola, que hace referencia a una flor violeta, una diosa griega y una famosa y bella reina guerrera irlandesa. «A la luz de estas inspiraciones, no sorprende que su colección esté estructurada pero a la vez delicada, una representación de la belleza y la fuerza a la vez. Cada diseño de Maeve es refinado, favorecedor y, lo mejor de todo, exclusivamente nuestro», dicen desde la marca.

Carla Goyanes sabe cómo combinar el vestido con el mix imposible

Se trata de un atrevido estampado print animal con fondo azul y motivos en un llamativo verde. No apto para cardíacos. Se trata de un vestido maxi de algodón fresco con el bajo con volantes y ajustado de la zona del cuerpo. Este vestido tiene un precio de 148 dólares (unos 120 euros al cambio aproximadamente). Y tenemos una buena noticia si tu talla es la SG, ya que es la única disponible a través de la página web. El resto está agotadísimo. Y es que a pesar de ser un diseño muy llamativo, tiene un toque atrevido que nos ha enamorado.

Las cuñas, el calzado que no falla con ningún look

Este espectacular vestido funciona por sí solo y no requiere de muchas florituras. Por este motivo, lo ha combinado con unas sencillas cuñas de Zara. Las cuñas se han ganado el título de ser el calzado todoterreno para el verano y apto para cualquier ocasión. Desde los looks más formales hasta los más desenfadados. Funcionan con todo y es necesario que incorpores unas a tu armario. Las de Carla Goyanes son con bastante plataforma en la parte del tacón y con dos tiras cruzadas en un tono marrón. A pesar de que son del grande de Inditex, hemos buceado por la página web sin suerte de encontrarlas. O bien serán de otra temporada pasada o ya están agotadísimas. Algo que tampoco nos extrañaría debido a que la hija de Cari Lapique opta por las prendas y accesorios más a la última. Aún así, no os preocupéis porque hemos elegido un diseño parecido para que consigáis el total look de ella. ¡Desliza hacia abajo!