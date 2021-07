Si te vas de vacaciones pronto, necesitas este calzado de verano para llenar la maleta y pisar tu próximo destino con más fuerza (y estilo) que nunca.

El mes de julio ya ha dado comienzo y, con él, los primeros planes oficiales de verano. Que si salimos a tomarnos algo a una terraza, que si preparamos un picnic para cenar en el parque, que si nos ponemos a organizar las vacaciones para las próximas semanas. La temporada más cálida del año suele venir siempre acompañada de unos cuantos días libres para pasarlo en grande y descansar un poco del trabajo. Días libres que nos permiten visitar nuevas ciudades, reencontrarnos con amigos a los que llevábamos tiempo sin ver y desconectar un poco de la rutina; pero también (y no vamos a engañarnos) para estrenar alguno de los modelitos que nos hemos comprado en las rebajas y que estábamos reservando para una ocasión especial. Las vacaciones van de la mano de grandes y acertados looks y, después de haber hablado de vestidos y blusas para arrasar esta temporada, nos queda recomendarte algo no menos importante, el calzado de verano que no debe faltar en tu maleta.

El calzado que necesitas esta temporada de verano para pisar con más fuerza que de costumbre

Estas vacaciones te animamos a que empieces a vestirte por los pies y que elijas las zapatillas, las cuñas, las sandalias y hasta las chanclas más acertadas del momento. Y es que, aunque el calzado de verano suele ser sencillo y fresquito; nunca viene mal escoger aquellos pares que resultan más llamativos u originales para darle a tus looks un aspecto más rompedor y moderno. Porque seamos realistas, seguir las tendencias al pie de la letra está bien; pero está mucho mejor adaptarlas a tu estilo personal y crear sorprendentes modelitos.

Es por ello, porque queremos que puedas formar los conjuntos más llamativos de la temporada; por lo que hemos elegido zapatos y sandalias que, respetando todo lo que se lleva, le den una vuelta más de tuerca y hagan que nuestros looks sean, si caben, mucho más acertados. Hemos escogido, por tanto, unas cuñas de yute con un detalle inesperado, unas chanclas con tacón, unas zapatillas cómodas pero con plataforma y otros muchos pares de zapatos veraniegos igual de acertados.

Haznos caso, arriesga un poco esta temporada y elige uno de las siete opciones que te mostramos en este simpático y humilde listado. ¡Estamos seguras de que no te arrepentirás ni un segundo! Toma nota y triunfa este verano.