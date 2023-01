Aunque Rosa Benito mantiene un perfil más bajo en televisión, ha visto aumentada su popularidad como ‘influencer‘ para mujeres maduras. Desde algunos años, la cuñada de Rocío Jurado genera mucha expectación entre el público de su edad, y atesora un gran puñado de fans que quieren ver cómo se viste y, también, cómo es su estilo de vida. De hecho, se ha convertido en todo un icono de moda madura entre las mujeres de 60 años.

La verdad es que no nos extraña, puesto que sus estilismos, ya sean en clave casual en el día a día o más formales, son siempre acertados. Basta con echar un ojo a sus estilismos para descubrir que es fan confesa de los vestidos vaporosos y románticos y, que cuando llega el frío, no se separa de los abrigos de plumas que tanto se llevan esta temporada. Pero, ¿y para salir por la noche? La exmujer de Amador Mohedano a recurrido a un look monocolor, en negro, que nos ha gustado mucho.

Rosa Benito: todo al negro

Hoy hemos hecho la radiografía completa de su elección y, por supuesto, hemos fichado el modelo de botas que lleva que, además, tienen descuento este mes.

Rosa nos ha regalado un último estilismo de fiesta, con el que ha acertado plenamente. Y es que la colaboradora de televisión no ha quiero perderse la inauguración del museo del que fuera su cuñado José Ortega Cano. Para empezar, llevó una de las prendas que más están arrasando este año: los vaqueros joya con pedrería en los laterales. Este tipo de pantalón de estética festiva tienen un toque súper ‘cool’ irresistible, e inolvidables son los vaqueros de María José Suárez con los que descubrimos esta tendencia.

Sin embargo, mientras la modelo andaluza los lleva en color azul claro y clave casual, Rosa los tiene en negro, con un estilo más formal y los combina con una camiseta negra y unas botas con aplicaciones de tachas con brillos. De corte recto y ajustados estos vaqueros se convierten en la prenda perfecta para los looks de arreglar más originales por esa predrería que hemos mencionado. En conjunto se trata de una elección clásica y minimalista, pero ideal para llevar a evento nocturno.

Al tratarse de un look sencillo, creado con prendas básicas, ha querido jugar con los complementos. De esta forma, Rosa le ha sumado un collar de flecos de coral en color rojo, un modelo original y desenfadado que ha llevado para poner la nota del color al outfit. En cuanto al look de belleza, está muy favorecida con su melena suelta rubia peinada con ondas suaves y labios en rojo pasión.

Las botas negras con strass y tacón alto

Las botas, en color negro, de tacón fino con strass en la caña y cremallera en el lateral, son el acierto de la temporada. Complementarán todos sus outfits elegantes siendo la invitada perfecta para cualquier ocasión. El tacón tiene una altura de 6.5cm. Son de la marca de calzado española ‘Azarey’ y cuestan 47,49 euros en rebajas.

Las botas con detalles de strass son una de las tendencias de este año. Son muchas las firmas que han apostado por incorporar este diseño en sus colecciones. Un calzado que se puede llevar con vestidos e incluso con leggings o vaqueros para un estilismo casual para el día a día.