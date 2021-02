En la recta final de su embarazo, Paula Echevarría sigue con looks muy tendencia. De este sencillo estilismo en negro nos quedamos con su bolso

Está ya en la recta final de su embarazo, pero Paula Echevarría continúa muy activa, y lo que a nosotras nos gusta especialmente, luciendo estupendos looks que inspiran a cualquier mujer, esté embarazada o no. En su última salida la hemos visto acudiendo a su centro de belleza favorito para ponerse guapa con un estilismo que podría parecer a primer golpe de vista que no tiene nada de especial, pero sí lo tiene y mucho. Desde el vestido al bolso, todo es tendencia.

La actriz lleva todo el embarazo con looks que perfectamente podría ponerse aunque no lo estuviera. Y desde que su tripa se ha hecho muy evidente, se decanta por estilismos que la marcan totalmente, la moda que se ha impuesto desde hace ya varios años, y en la que los modelos típicamente premamá destinados a disimular la tripa han pasado a la historia.

Conjunto low cost y bolso exclusivo

Como viene haciendo en los últimos tiempos, Paula ha elegido un look muy cómodo, en esta ocasión en negro total, con la sola excepción de sus zapatillas en blanco. Un vestido midi de punto de canalé con una chaqueta larga con aberturas laterales juego, de Primark, que acompañó con unas sneakers en blanco. Pero si el vestido y la chaqueta es de una de las tiendas low cost por excelencia, la actriz lo ha compensado con un bolso de una firma exclusiva.

Este mix entre las prendas low cost y los complementos de primeras marcas es una de las claves de casi todos los estilismos de Paula, y también el de la mayoría de las influencers. La actriz tiene en su armario una gran colección de bolsos de las primeras firmas (tanto clásicos como últimos modelos) y en esta ocasión sacó un diseño de Louis Vuitton.

Se trata del modelo Twist MM, confeccionado en la piel Epi granulada, con el emblemático cierre LV Twist, y bandolera de cadena deslizante que se acorta o extiende para llevarlo al hombro o cruzado.

Este clásico de la Maison tiene un precio de 2.790 euros y eleva cualquier look por sencillo que sea, aunque solo esté al alcance de los bolsillos más privilegiados.