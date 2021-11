Con la llegada del frío lo único que en lo que pensamos es en ponernos prendas calentitas con las que combatir los días más frescos y los más lluviosos. Es por eso que todas las influencers, actrices, celebrities, aprovechan para crear looks originales y creativos con los que sorprender aún con estas altas temperaturas. Así lo ha hecho la actriz, Blanca Romero en una tarde de shopping.

La actriz siempre ha estado a la última tanto en estilismo como en su vida profesional, es una persona dedicada a vivir su vida y a disfrutarla con el único objetivo de ser feliz. Blanca está muy pendiente de sus seguidores más fieles y siempre intenta complacerlos con las preguntas que le mandan día tras día, y es que sus looks son muy aplaudidos y preguntados por todos ellos. Lo último que ha arrasado en sus redes sociales ha sido un complemento imprescindible y fabuloso.

Hazte con el complemento ideal para esta nueva temporada

Las boinas son el accesorio que necesitas llevar si o sí, ya que conjuntan a la perfección con cualquier look. Además, para la nueva temporada 2021/2022 en la que el frío es lo que más predominará, son ideales para abrigarnos y dar un toque diferente y especial a nuestro estilo.

Si no sabes cómo combinarlas, no debes preocuparte porque es de lo más sencillo. Puedes optar por un look más rockero con leggins de cuero que están en lo más top siendo tendencia cada semana, junto con una chaqueta de cuero. La boina elígela de algún color llamativo como el amarillo o el verde y darás un toque extra a tu look.

Si por el contrario, eres más atrevida y te encanta innovar con tu armario, atrévete con un look más ideal, conjunta tu boina de cualquier color, y opta quizá, por una gama de tonalidades claras con un vestido de algún estampado floral junto con unas medias negras y unas botas de escándalo.

Blanca Romero no duda al utilizarlas y decide ponérselo con cualquier prenda. Entre sus últimos looks, se las hemos visto puestas con un look básico para ir a trabajar en un día de diario, así como con deportivas que convierte su estilo en el más casual.

Blanca Romero aprovecha sus días al máximo

La actriz aprovecha sus días para sacar tiempo para ella misma y mimarse, así como lo hace su hija, Lucía Rivera, que ha aprendido valores muy importantes de su madre. Ambas tienen una buena y estrecha relación y siempre que pueden, dedican una parte del día para sus cuidados. A Blanca le gusta mucho ir de shopping y pasar sus tardes paseando, comprando y disfrutando de la vida. Entre sus compras más top, no fallan sus complementos ideales sin olvidarse de las boinas.