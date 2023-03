Belén Esteban ha sido sin duda una de las invitadas más esperadas de la segunda edición de los premios ídolo. La colaboradora nunca se pierde un buen evento y no podía faltar a un la celebración de los influencers, porque si hay alguien aquí que movía masas antes incluso de que la palabra influencer existiera era ella.

Belén ha escogido para esta ocasión un vestido de flores de tela efecto satinado muy bonito y favorecedor. La forma del vestido con mangas obispo y drapeado frontal le sentaba de maravilla.

El vestido eclipsó totalmente el bolso de Belén

Aunque el vestido era muy bonito y favorecedor la colaboradora no tuvo la mejor idea combinándolo con un bolso (también estampado) la diferencia de estampados no acaba de funcionar y al poner el bolso en frente del vestido este prácticamente desaparece. ¿Para qué llevar un complemento si este no suma a nuestro look?

El bolso de claro aire retro es ideal, pero para combinarlo de forma diferente a como lo ha hecho la princesa del pueblo. Este bolso hubiera funcionado con un tipo de vestido más discreto que le hubiera cedido protagonismo. Es un bolso incluso que podrías ponerte para el día a día con un look formado por prendas básicas. Sin embargo, con este vestidazo no había nada que hacer.

Nosotras le hubiéramos recomendado a Belén un bolso en un solo tono, utilizando alguno de los colores (o de la gama) de los que ya tiene en el estampado de su vestido o incluso recurrir a los clásicos y conseguir un bolso en el mismo tono de sus zapatos.

A parte de este detalle Belén estaba radiante, los zapatos por otro lado, fueron una gran decisión. Unos bonitos zapatos en color lila que complementaban (en otro tono) el morado del estampado de su vestido y además tenían un detalle de diamantes que los hacen únicos y excepcionalmente brillantes.

El vestido perfecto de Belén Esteban para ser invitada en primavera

El maquillaje y peinado de Belén también fueron un gran acierto su pelo recogido a un lado despejaba su rostro y le daba verticalidad afinando su cara. Su maquillaje conformado por un bonito ojo ahumado en tonos tierra le favorece y su labial rojizo encajaba también muy bien con los colores del vestido.

Está claro que Belén sabe lo que hace cuando se viste para asistir a una alfombra roja. Pero al igual que nosotras es humana también y a veces comete algún que otro error en la elección de los accesorios.

Esto demuestra (a ella y a nosotras) la importancia de un buen bolso y como este puede elevar nuestro look hasta el cielo o por el contrario arruinarnos un vestido que de otra manera hubiera sido impecable.

Belén Esteban es una mujer adorada en España conocida por su estilo único, simpatía y su habilidad para combinar piezas de moda y complementos de manera sorprendente. Sin embargo, hay momentos en los que se arriesga demasiado y termina equivocándose. A pesar de esto, su estilo siempre es impactante y nunca deja de sorprendernos. A veces, Belén prefiere experimentar con patrones y colores poco convencionales, lo que puede resultar algo atrevido y arriesgado (y tal vez menos pulido). Pero aún así, sigue siendo una referente de moda para muchas mujeres que buscan inspiración en su estilo único y que la siguen incondicionalmente allá donde vaya.

Y nosotras, en revista Semana, aquí seguiremos para dejarnos inspirar y hablar de los estilismos de nuestras famosas favoritas.