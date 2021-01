Las colaboradoras de ‘Sálvame’ más mediáticas han vuelto a competir entre ellas. En esta última ocasión, a causa de un abrigo.

Ayer parecía que la polémica entre Belén Esteban y Anabel Pantoja había llegado a su fin, tras la drástica decisión de la de Paracuellos del Jarama de dejar la firma de joyas con la que estaba trabajando. «He dejado la marca. No voy a seguir trabajando porque quiero yo quiero trabajar con gente seria, no con gente que mete mierda»; dejaba claro al final del programa. Sin embargo, su enfrentamiento parece no haber terminado aún. O al menos de manera definitiva. Aunque las dos han dejado a un lado las discusiones por sus respectivas colecciones de accesorios y joyas; las colaboradoras de Sálvame nos sorprendían a todos volviendo a competir entre ellas. En esta última ocasión, a causa de un abrigo.

Era en la cuenta de Instagram de Anabel Pantoja, ante la atenta mirada de sus casi un millón y medio de seguidores, donde las tertulianas de la sobremesa de Telecinco volvían a competir. «Competimos hasta en el abrigo», escribía la andaluza en su cuenta de la red social, acompañando a dos fotografías en las que ambas aparecían luciendo un mismo abrigo acolchado de charol en un llamativo tono metalizado.

Lejos de estar enfadadas, Anabel y Belén posaban sonrientes ante la cámara. Y es que, aunque la polémica estaba servida, las dos compañeras de trabajo querían dejar claro que no hay nada ni nadie que pueda estropear su bonita relación. «Competimos hasta en el abrigo… pero no en la amistad». Había que leer el mensaje completo para descubrir que este nuevo enfrentamiento no era más que una broma de la sobrinísima de Isabel Pantoja. A lo que la madrileña le contestaba con un sencillo, pero cariñoso «Tq» (la forma abreviada de decir te quiero).

Anabel Pantoja y Belén Esteban: ¿Vuelven a competir?

Queda claro, después de leer el pie de foto de Anabel y el comentario, a modo de respuesta, de Belén que entre ellas dos ya no existe ningún tipo de tensión. Y menos por un abrigo. Sin embargo, lo que también queda claro es que esta prenda es tan bonita que ambas han coincidido llevándola. Se trata de una parka acolchada extragrande de Best Italian Brand. Una pieza efecto charol elaborada en un bonito color plomo metalizado que sienta de maravilla a las dos tertulianas de Mediaset. Sin duda, un básico de armario que, como ellas, todas necesitamos en estos días tan fríos. Por ello, hemos navegado por la web y encontrado algunos de nuestros favoritos. ¿Te atreves a lucir el abrigo más especial (y espacial) de la temporada?