Ya estamos comenzando a hablar del look de Cristina Pedroche para las Campanadas esta Nochevieja, pero antes nos ha dejado un look de calle muy rompedor. Te decimos dónde conseguirlo

Ya estamos empezando a pensar en cómo organizar estas navidades tan atípicas. Nada será igual. Bueno, esto no es del todo cierto, porque hay una cosa que no va a cambiar y que desde hace varios años se ha convertido en la imagen más esperada de estas fiestas. Efectivamente, estamos hablando del look de Cristina Pedroche para dar las Campanadas el día de Nochevieja desde la Puerta del Sol de Madrid. El propio Josie, concursante de MasterChef Celebrity y el estilista encargado de crear junto a la presentadora la espectacular puesta en escena, ya ha asegurado que está centrado totalmente en el tema y que Cristina es muy exigente. ¡La sorpresa está asegurada!

Contamos los días para este gran momento, pero antes la colaboradora de Zapeando nos ha dejado uno de sus looks atrevidos, de la cabeza a los pies, que ella defiende estupendamente. ¿Te atreverías a copiarlo?

La presentadora es una apasionada de la moda, pero lleva todas las tendencias a su terreno. Le encantan los looks más deportivos, pero también subirse a unos súper taconazos, enfundarse en un vestido corto con escotazo y dar la imagen más sexy, pero siempre con un toque de humor. El que te mostramos aqui puedes llevarlo a trabajar como hace ella (aunque no lo hagas si no quieres ser el centro de todas las miradas), pero, sobre todo, lo vemos más adecuado para una de esas cenas a primerísima que tocan ahora.

El look lleno de color de Cristina Pedroche

Cristina eligió un vestido mini con un llamativo estampado de hojas en tonos verdes y azules, con falda de godets con mucho movimiento, escote redondo y manga larga, de la firma Capriche, que combinó con unas botas de piel mosqueteras negras, de Miamicci. Un look muy marcado, pero que encaja a la perfección con su estilo. Y con el que también nos dice que las botas mosqueteras, un complemento que hemos visto tanto a la reina Letizia como a todas las influencers, siguen triunfando esta temporada.