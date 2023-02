Las Adidas son las zapatillas del momento. Tras la fiebre por el modelo 'Samba', que se agotan en minutos cada vez que se vuelven a lanzar, ahora le ha llegado el turno a las 'Gazelle Bold', una versión mucho más llamativa que no paramos de ver entre influencers y expertas en moda. Anna Ferrer es una de las que ha conseguido hacerse con ellas antes de que se agotasen (ya lo han hecho) y nos ha dado mucha envidia. Si tú, como nosotras, también te has quedado sin ellas, no te preocupes. Aquí te vamos a dar algunas alternativas para que se te quite el gusanillo... ¡No te lo pierdas!

Ni botas ni mocasines ni taconazos, las zapatillas son, sin duda, el calzado más trendy. Y es que ya no solo las usamos para buscar comodidad en el día a día, ahora nos las ponemos para todo: desde para ir a la oficina hasta para arreglarnos un finde. Son súper versátiles y aportan un toque juvenil y estiloso a cualquier look. Puedes usarlas con traje de chaqueta, con vaqueros, vestidos midi, faldas... ¡Hay miles de posibilidades!

Anna Ferrer y las zapatillas de Adidas más deseadas

La hija de Paz Padilla cumplió 26 años el pasado 23 de febrero, pero ha alargado su cumpleaños durante unos días y aún sigue recibiendo regalos. El último es uno de los que más nos ha sorprendido y es que se trata nada más y nada menos que de las zapatillas más virales del momento: las Adidas Gazelle Bold 'Pink Glow'.

Se trata de unas zapatillas en color rosa, con los detalles de las rayas en azul y la suela con plataforma de goma en color marrón. Son súper cómodas y, además tienen truco ya que te suben unos centímetros con su plataforma. Están agotadísimas y hay hasta reventa por precios inimaginables...

Nosotras tampoco hemos podido hacernos con ellas. Por eso, hemos investigado y hemos encontrado las mejores alternativas que sí que están disponibles y que te pueden hacer quitarte un poco la pena de no haberlas podido conseguir. Hay seis opciones, casi todas de la misma marca Adidas, aunque también hay otra... Sigue bajando hasta nuestra galería y descúbrelas todas. Seguro que te van a sorprender y picarás con alguna. ¡Atenta!