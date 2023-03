Todos los tipos de cuerpo son bonitos a su manera, la clave está en sacarles el máximo partido, como hace siempre Anabel Pantoja. Desde hace varios años, la sobrina de Isabel Pantoja se empeña en dejarnos claro que la sensualidad de un cuerpo femenino no depende de unas medidas determinadas; así lo demuestra en cada una de sus apariciones publicas o en sus publicaciones en redes sociales. La influencer siempre que puede presume de cuerpo con sus biquinis de tallas grande, especialmente ahora que ha pasado varias semanas en Estados Unidos, y ha podido aprovechar el buen clima de la zona luciendo los trajes de baño que más favorecen a las chicas con curvas.

Y es que tener más de una talla 40 no supone renunciar a las tendencias ni a los modelitos más atrevidos. Así lo ha dejado claro con su último posado donde ha incluido un biquini muy llamativo y no ha dudado en revelas sus medidas.

Anabel Pantoja, fiel defensora de los cuerpos reales nos enseña el biquini perfecto para presumir de curvas

Anabel Pantoja está espectacular, se siente feliz con su cuerpo y con su silueta. Y es que durante los últimos meses no ha dejado de sorprendernos con lookazos atrevidos y biquinis de todo tipo. La andaluza ha publicado un posado con el que ha querido dejarnos a todos boquiabiertos y ha mostrado una foto presumiendo de figura.

La televisiva ha lucido una figura espectacular con un set de biquini, en color naranja, de sujetador y tanguita. Ahora que estamos con un pie en los meses de calor y ya estamos rozando el verano, Anabel ha elegido este conjunto para dejarnos clara la tendencia: este año el básico de baño será liso o no será.

Nos parece mejor apuesta porque los diseños que mejor funcionan son los de estética minimalista y sencilla. Además ha seleccionado uno de los colores que más ayudan a potenciar el bronceado, y por tanto, a parecer más morena. Aunque ojo, recurre al naranja ellos solo cuando ya estés bronceada porque una piel pálida se acentúa más con este tono.

Si tienes el pecho grande, ¡apunta!

La búsqueda del traje de baño perfecto no solo se centra en dar con un modelo que nos potencie la silueta, también es importante elegir un diseño que encaje con tu estilo y, sobre todo, te haga sentir cómoda. En este sentido, el de Anabel es una opción es perfecta para las chicas de pecho grande porque al ser liso, y no llevar ningún estampado grande, ayuda a disimular. Además nos encanta porque tiene copas altas, tirantes finos y un sutil lazo en la espalda que viene muy bien para sujetar. ¿Un plus? Su relleno y aro en el exterior. Funciona genial para todo tipo de mujeres, sobre todo si buscan realzar el pecho y lucir un buen escote.​​​​​​​ En H&M hemos encontrado este top de bikini balconette en canalé con copas acolchadas que realzan y moldean el busto. Tirantes ajustables de quita y pon y cierre ajustable en la espalda y con aros. Precio: 19,99 euros.

Si tienes mucho pecho, los escotes que mejor sientan son los deportivos o halter, en forma de V o bañadores o bikinis con aros, tirantes anchos y bandas de doble costura. El de Anabel, además, nos encanta porque tiene refuerzo en la zona del pecho, para que lo sujete y lo realce y no quede aplastado ni caído.

Anabel lleva una braguita de manga que es el estilo más mini, ideal para realzar la forma natural el glúteo, pero nosotras hemos encontrado esta braga de bikini con acabado texturizado. El modelo tiene la cintura estándar con parte trasera semicubriente. Precio: 9,99 euros.