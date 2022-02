Nos encanta saber de Ana Rosa Quintana. La popular presentadora continúa inmersa en su lucha contra el cáncer y de vez en cuando se permite reaparecer por las redes sociales para contar cómo se encuentra. Sin ir más lejos, este lunes ha compartido una publicación asegurando que después de «cuatro meses de tratamiento estoy muy bien», además de que «en este momento rabiosa por todo lo que me estoy perdiendo en el programa». Ana Rosa ha posado desde lo que parece ser la cocina de su casa, completamente luminosa e impecable, y luciendo un look de lo más rejuvenecedor. La presentadora ha optado por un vestido sudadera que nos quería sonar de algo… y es que ¡Gema López también lo tiene en su vestidor! De una de las marcas favoritas de los colaboradores de televisión, la presentadora se quita años de encima con este look que le sienta como un guante. Lo analizamos.

Ana Rosa Quintana apuesta por una pieza cañera que le sienta como un guante

A sus 66 años, Ana Rosa Quintana presume de ser una de las presentadoras más modernas de nuestro país. En muchas ocasiones, la periodista ha elegido prendas que sabe que le quitan años de encima y que le rejuvenecen. Prueba de ello es esta atrevida y divertida sudadera que ha lucido a modo de vestido. Una pieza cómoda y perfecta para disfrutar de sus quehaceres diarios en casa: una caminata, un buen libro, una taza de té… Ana Rosa revela que está aprendiendo a tomar nuevos hábitos en su vida y nada mejor que hacerlo con prendas con las que se sienta bien consigo mismo.

Pero, volvamos al vestido sudadera por el que ha optado Ana Rosa. Se trata de un vestido midi, capucha y bolsillos laterales con la ilustración de Kate Moss a modo de reina que tiene un precio de 60,90 € y que todavía sigue disponible en la web de Be Happiness, la firma por la que ha optado ella y que es una de las más habituales de muchas colaboras de televisión. Esta marca tiene estampados cañeros, con un estilo muy diferente al que estamos acostumbrados a ver a Ana Rosa. En su puesto de trabajo, siempre va impecable y aunque en ocasiones da pequeñas pinceladas de modernidad, en esta ocasión «se pasa el juego» con este vestido de estilo sudadera que está tan de moda entre las jóvenes de nuestro país.

La sudadera de la presentadora lleva un tiempo en la web

Estas piezas, tan favoritas por los colaboradores de televisión, son unas básicas de la firma. Y es que a Gema se la vimos en el año 2020, por lo que dos años después, siguen causando furor. Y no nos extraña, ya que no pueden ser más atrevidas, cañeras y levanta el ánimo hasta en los días más grises. Te mostramos la de Ana Rosa y otras de nuestras famosas favoritas.