Ana de Armas, derrocha elegancia en el desfile de Louis Vuitton de París

Tras la Semana de la Moda de Madrid, Londres y Milán, París llega para ponerle el lazo final a los desfiles más importantes de esta temporada. Durante el último desfile de la firma francesa Louis Vuitton, una de las más esperadas, pues en esta ocasión jugaba en casa, hemos visto a aparecer por el front row a artistas de la talla de Zendaya, Pharrell Williams, Emma Stone o Chiara Ferragni. Aunque uno de los looks más elegantes en el desfile de Louis Vuitton ha sido Ana de Armas. Este año, la actriz de "Blonde" está que se sale y no se pierde ni una red carpet ni un photocall y para cada ocasión tiene preparado un estilismo digno de aplauso. ¡No hay evento que se le resista!

La actriz ha sabido adecuar su atuendo a las circunstancias y lejos de aparecer en la primera fila como si ella misma fuera a desfilar –que podría– ha decidido ataviarse con un look clásico, sin estridencias y bien sencillo que queremos copiarle. Por un lado, la intérprete se enfundó en un precioso vestido de piel en dos tonos de color camel con un escote en uve, completamente evasé y con una falda mini con bajo redondeado súper chic.

Ana de Armas ha llevado un precioso vestido mini de piel en el desfile de Louis Vuitton en París

Sobre el vestido Ana estrenó un abrigo corto y negro, atemporal y siempre funcional. Esta prenda lucía unas solapas moderadas, y carecía de cualquier botonadura en el frente. Utilizó como referencia de color el abrigo para incporar unas preciosas botas de caña alta en piel negra, con tacón grueso y punta roma. ¿Quién no ha utilizado unas botas con este diseño durante esta temporada? Todas y cada una de nosotras.

El bolso de cadena más versátil de la firma

Los accesorios para acudir a este desfile tuvieron en su look mucha importancia. En primer lugar, usó unos pendientes de tipo aro muy gruesos que acompañaban a un anillo doble formado por pequeños círculos planos en el mismo tono. La elección de estos dos complementos no fue azarosa, pues el dorado también lo encontrábamos en la cadena de su bolso de su icónico Louis Vuitton. Este bolso, apodado "Twist" por el giro que hace el logo para convertirse en el cierre de la solapa se ha convertido en uno de los más deseados por las más pudientes. Su precio oscila entre los 3.000 y los 5.000 euros, dependiendo del modelo, pero se está convirtiendo en uno de los must haves de las coleccionistas de bolsos. Si el acolchado de Chanel se ha convertido en el más atemporal cotizado, este de la firma francesa no se queda atrás.

En cuanto a su look beauty, la actriz apostó de nuevo por la naturalidad y la sencillez del "make up no make up" más socorrido, eso sí, con una excepción el eyeliner gatuno sin el que, prácticamente, no pisa la calle. ¿Cuáles fueron las claves de su maquillaje en la Fashion Week de París? Por un lado, el eyeliner de estilo cat eye para rasgar su mirada y darle ese aire felino tan favorecedor, además aplicó una máscara de pestañas con efecto extensiones; así como un rubor potente algo anaranjado en sus mejillas, para dar un aspecto más saludable a su piel; y un labial rosa suave que podría ser su color natural perfectamente. Sin duda, un acertadísimo maquillaje para la ocasión.