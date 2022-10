Las que teníais ganas de sacar la ropa de otoño e invierno ha llegado vuestro momento. Con el frío tocando a nuestra puerta crear un estilismo de fiesta para ir espectacular pero abrigada a veces nos puede costar. Hoy Amelia Bono ha estrenado un outfit de fiesta con un jersey súper versátil que podemos encajar en look urbano o en una cena elegante, sirve para todo. Analizamos su estilismo en detalle, no te pierdas ni un tip de moda.

La hija de Jose Bono es bien conocida por tener un gusto especial para crear modelitos de la nada e ir siempre bien vestida a cualquier evento. Da igual que vaya a correr o a un photocall, ella va siempre estupenda. En esta ocasión ha querido reciclar una falda de día y darle espacio en un look de noche y el resultado ha sido muy trendy.

Amelia Bono se va de fiesta con el jersey más versátil de Zara

Por un lado, la influencer ha encajado en su look una falda de satén negra de Zara con un corte midi muy favorecedor. Las faldas de esta temporada, si no optas por la versión clásica, como ha hecho Amelia, se llevan de cuero, con aberturas frontales, botonaduras, nudos y de tipo cargo, repletitas de bolsillos. Las faldas midi crean el efecto de verticalidad que mejor sienta a las más bajitas. Las posibilidades de una falda básica en un color neutro son infinitas y nos pueden salvar un día que no sepamos qué ponernos.

Aunque a muchas se les venga a la cabeza una blusa cada vez que piensen en una falda midi, tenemos otras muchas opciones para combinar. Amelia se ha salido de la norma para combinar su falda con un jersey de cashmere de Zara en un color berenjena que es completa tendencia. Además, está todavía disponible en la web por un precio de 69,95 euros.

Uno de los puntazos del estilismo de fiesta ha sido la incorporación de unos zapatos muy muy en boga. La instagramer se ha hecho con unos zapatos de punta metálica, súper angulosa que le daban a su outfit un aire distinguido y original. Amelia ha repetido la tendencia de los zapatos que ya triunfaron con Kim Kardashian en la Met Gala, la punta angulosa es un must have de este año.