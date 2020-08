Si Amelia Bono ha demostrado estos meses que ella es toda una it girl, su Ana Bono no se ha quedado atrás y las dos presumen de estilo en Marbella. Eso sí, separadas.

Mucho hemos hablado de los maravillosos looks de Tamara Falcó y Ana Boyer. Consideradas dos de las mujeres mejor vestidas del momento, cada prenda que han llevado se ha convertido en rabiosa tendencia. Sin embargo, su trono no está tan seguro como pudiera parecer pues ellas no son las únicas hermanas que derrochan glamour allá por donde van. Ahora a Falcó y Boyer, les ha salido competencia. Amelia y Ana Bono, de 39 y 38 años respectivamente, se han convertido casi sin esperarlo en unas grandes it girls. A pesar de ser mucho más discretas que las herederas de Isabel Preysler, las hijas de José Bono están dejando claro este verano que a ellas el estilo les sobra. Y pocas cosas hay que nos gusten más que estos pequeños grandes descubrimientos.

Amelia y Ana Bono están pasando una fantásticas (pero atípicas) vacaciones en Marbella y allí, en la ciudad malagueña, las hermanas han sacado su lado más fashionista. Ayer, aunque por separado, las pudimos ver disfrutando de un espléndido día de playa. La mayor de las hermanas junto a su marido, Manuel Martos, hijo del cantante Raphael; y la menor de las dos, junto a su hija y su madre, Ana Rodríguez. Su plan era el mismo pero sus estilismos completamente diferentes. Si a la ahora reconvertida en influencer la pudimos ver presumiendo de estilo en bañador, gafas de sol y enorme sombrero, a la letrada la pillamos con un conjunto mucho más hippie pero igualmente acertado. Ana apostó por un conjunto de bikini, vestido playero tipo kaftán y un maravilloso capazo lleno de colores. Dos hermanas y dos estilos diferentes pero ambos muy acertados.

Vacaciones en el mar con el mejor estilo

Amelia Bono se convirtió durante el confinamiento en una de nuestras influencers favoritas. Diariamente y frente al espejo, la mayor de la familia presumía de estilo y nos daba las claves que necesitábamos para ir cómodas y a la moda aun estando en casa. Ana, por su parte, prefiere alejarse mucho más del foco mediático. Al no tener redes sociales públicas y al ser mucho más celosa de su intimidad que su hermana, aunque lo intuíamos, no eramos plenamente conocedoras del estilazo de la hija mediana del político y la abogada. Sin embargo, su último look de playa nos lo ha confirmado: es un perfecto ejemplo a seguir. Al menos, en cuanto a moda se refiere. Amelia y Ana Bono han dejado claro que ellas saben cómo vestir en la playa y estas son sus clave.