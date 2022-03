Susana Molina ha acudido a una fiesta playera que ha terminado en el restaurante Bibo de Dani García en Marbella, la influencer se ha puesto un mono ibicenco de encaje y transparencias que nos ha dejado ojipláticas y que ahora queremos tener.

La ex ganadora de Gran Hermano dio un giro de 180 grados para dedicarse plenamente a su vida de influencer, todos sus consejos de moda y belleza son seguidos por miles de personas y es cierto que muchas veces nos convence y enamora con sus mejores looks. Esta vez Susana Bicho nos ha conquistado con un mono blanco ibicenco de encaje y transparencias.

El mono ibicenco de Susana Molina es perfecto para una boda playera

El corte campana que ha vuelto esta temporada a ser tendencia le aporta al look un toque elegante y chic; las mangas tienen el mismo corte y, gracias a esta forma, conseguimos alargar las extremidades visualmente. Las mangas y los bajos terminaban en un encaje en forma de zigzag muy original que subía el look a otro nivel. El efecto que crean las prendas acampanadas es espectacular cuando el resto del cuerpo es más ceñido.

Para que no se viera demasiado la ropa interior, Susana ha decidido ponerse un body en color nude; aunque las más atrevidas enseñarían un poco más de piel y, probablemente, llevarían lencería blanca, que no desentonase con el mono, o, por el contrario, negra con la intención de que se viera sin remilgos.

Como todavía puede refrescar, sobre todo con la brisa marinera, Susana ha decidido llevarse una chaqueta vaquera sencilla para combinar el look de una forma muy casual. Aunque para un día que necesites ir un poco más arreglada podrías combinarlo con una blazer superpuesta en el mismo tono.

El zapato elegido por la influencer fue un tacón de punta, de mediana altura y de color nude que encajaba con el color del body que llevaba bajo el mono. Aunque nos parece una elección estupenda, el zapato que mejor le va a los pantalones campana es el tacón alto y ancho para aumentar el efecto de piernas largas que dijimos anteriormente, es importante que el bajo del pantalón llegue hasta el suelo.

Un mono es una elección elegante y versátil y sirve como estilismo de invitada

La moda ad lib llega con el entretiempo y a las playas en esta temporada. Susana no ha dudado en sumarse a la moda ibicenca de la mano de su diseñadora favorita Charo Ruiz Ibiza; que tiene unas prendas maravillosas y es una experta en esta línea ibicenca que no os podéis perder. Aunque el mono de Susana está agotado, os ofrecemos algunos looks de moda ibicenca que os encantarán.