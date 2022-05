Han pasado seis meses desde que se separó de Christian Gálvez y atrás ha dejado ya los momentos de intenso dolor para comenzar una nueva etapa en su vida llena de ilusión. La amplia sonrisa que Almudena Cid desplegó en su última aparición en un acto publicitario lo certifica, y esa sonrisa, acompañada de su maravilloso vestido, la convirtieron en el centro de todas las miradas. La exgimnasta olímpica nos sorprende siempre con looks diferentes y atrevidos, que su espectacular cuerpo defiende sin problemas. En esta ocasión ha vuelto a hacerlo con un diseño que inmediatamente hemos visualizado como la alternativa ideal a los clásicos de invitada. Si ya estás cansada de ver las opciones que un día sí y otro también te proponemos como inspiración para lucir en un gran evento, sigue deslizando porque estamos seguras que en esta ocasión no te vamos a defraudar.

Romántico y con un toque naif el vestido más bonito lo tiene Almudena Cid

La ex gimnasta reconvertida en actriz estrenó un precioso vestido mini en organza rustica de seda natural, con corte oversize, cuello a la caja, manga larga tipo kimono y gran lazada en el mismo tejido con detalles de grandes flores en amarillo, verde y fucsia pintadas a mano con pedrería. El tejido es semitransparente, pero lleva incorporado un visito lencero interior en satén de seda natural.

El vestido es de la firma The 2nd Skin Co y su precio a partir de 820 euros. En la web se indica que se tarda normalmente tres semanas en confeccionar un pedido.

Almudena lo combinó con unos salones de pulsera dorados de Jimmy Choo, el mejor complemento posible, y como joyas unos pendientes largos brillantes de estrella.

Para el look beauty optó por la naturalidad de su larga melena y un maquillaje de mañana bastante suave.

Los eventos de la primavera

Muchas son las bodas que ya hemos visto y las que se seguirán celebrando en los próximos meses. En todas ellas las invitadas famosas nos están inspirando con sus acertados looks. Hemos visto mucho vestido de estilo boho y lencero y también trajes de chaqueta, una de las tendencias estrella de la temporada. Por eso la propuesta de Almudena Cid tiene un toque diferente que nos encaja perfectamente en una boda de mañana o para una fiesta de verano. Eso sí, mucho mejor con un tono bronceado en la piel, que hace todavía más favorecedor el look.

Almudena Cid acaba de regresar de Ibiza, donde ha disfrutado de los primeros días de playa junto a los compañeros de su obra de teatro ‘Una historia de amor’, que representaban en la ciudad. Allí pudimos ver su cara más feliz y sonriente, prueba de que como ella misma ha asegurado en una entrevista en Instyle: “He estado un tiempo sobreviviendo y ahora estoy viviendo. ¡Disfrutar es ya el siguiente paso!”.