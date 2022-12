¿Te apetece lucir palmito durante las fiestas navideñas? Nos parece perfecto, porque tenemos la prenda ideal para combinar con lencería roja de la suerte y empezar el año con buen pie. Alexia Rivas se ha dejado ver con un vestido de Bershka que está pidiendo a gritos que lo estrenen por Nochevieja. Es ideal para llevar lentejuelas y brillos y no ser un esperpento. Analizamos su look en detalle y te damos tips para completar tu look de fiesta y triunfar como Alexia.

A la colaboradora de Telecinco le gusta mucho ir de compras a Bershka, esta firma de Inditex tan juvenil y que siempre recoge las últimas tendencias en moda es una de las más visitadas en estas fechas. Zara y Massimo Dutti están mucho más alejados del street style, atrevido y moderno, un rollo que a Alexia le sienta muy bien y que le hemos llevar en varias ocasiones. Otras colaboradoras como Alejandra Rubio y Nagore Robles también suelen ataviarse con sus diseños y nosotras os animamos a hacerlo, porque, aparte de súper económicos, brillan con luz propia.

Alexia Rivas ha combinado su vestido de Bershka con el maquillaje más chic

El vestido de Alexia tiene un cuello cerrado redondo, mangas largas drapeadas y está confeccionado en una combinación de tul y viscosa que se adapta genial al cuerpo. Aparte de las transparencias, el diseño incluye bordados con motivos florales y un gran dragón en el vientre, todo con lentejuelas negras súper brillantes. Este diseño de aire oriental es ideal para estrenar en una noche de fiesta, aunque bien lo podría haber llevado una cantante de K-pop. Todo los motivos que tengan que ver con oriente vuelven a estar en boga, desde estampados manga hasta las flores de cerezo, no dejamos de verlos en las últimas colecciones de ropa juvenil.

La periodista ha jugado la baza del maquillaje y ha prescindido de todo accesorio, excepto un anillo dorado y unos pendientes. Un sombreado rosa tornasolado decoraba su párpado e iluminaba su rostro con un poquito de brillo. Además, ha creado un eyeliner negro y se ha puesto una buena capa de rímel negro, sin olvidarse de repasar con un lápiz de ojos muy oscuro la línea de agua.

Apuesta por unas botas over the knee para completar el look

Este vestido de corte mini bordado con un dragón lentejuelas está disponible en la web de Bershka a un precio de 45,99 euros. No obstante, no procrastinéis demasiado, pues se está vendiendo como churros y la tienda ya avisa de que se agotará en breve.

Si no tenéis ni idea de cómo combinar este vestido con vuestros zapatos os damos una recomendación: las botas over the knee. Este tipo de botas se caracterizan por subir un poco más de la rodilla y no dejamos de verlas a nuestras celebrities favoritas. Otra opción es calzarte unos botines cortos, que luzcan más las piernas y, como el resto del look es completamente negro, darle un punto de color con unos botines de charol color vino o un tono no demasiado estridente. María Pombo, Anabel Pantoja, Amaia Salamanca y otras famosas ya han incorporado botas abarrotadas de glitter en sus estilismos, pero esto es solo para las más atrevidas.

Así que no dudes en enfundarte el vestido de Alexia para triunfar en las próximas fiestas. ¡El glamour está servido!