Lo cierto es que en lo primero que piensa una novia cuando se promete, es en su vestido. Y no nos engañemos, no es tarea fácil encontrar un diseño de ensueño que se adapte completamente a sus gustos y personalidad (a menos que ya tenga una idea muy clara de lo que busca y lo que le favorece). Pero una vez conseguido este objetivo, llega otro momento importante: el de elegir los complementos. Y ojo, porque esta labor no es ninguna tontería, dado que unos buenos zapatos pueden ser clave en el resultado final.

Es más, podríamos decir que a nivel estético, el calzado de la novia ocupa el segundo puesto en el ranking de cosas importantes para el gran día (con permiso del ramo, por supuesto). Y es que este accesorio es capaz de elevar al máximo exponente un vestido sencillo, o completar con soltura un diseño que ya de por sí brilla con luz propia.

Los zapatos de novia más estilosos de la temporada

Sea como sea, es innegable que las siluetas y elementos que incorporan los zapatos de novia han sufrido múltiples transformaciones con el tiempo, aunque a la vez es indiscutible que hay ciertas cualidades que siguen reinando en el terreno del calzado nupcial. Entre ellas destacan los colores. Y es que los tonos blancos, beige, topo y nude continúan siendo los más demandados a día de hoy.

Eso sí, aunque todavía hay novias clásicas que prefieren apostar por los sencillos y discretos stilettos, por lo general cada vez más mujeres arriesgan con zapatos llenos de detalles estilosos y originales: maxi lazos, plumas, motivos de strass, abalorios, asimetrías… Y si tu eres una de ellas, toma nota, porque hemos recopilado siete diseños que te enamorarán a primera vista. ¡Sigue bajando y fíchalos ya!