Marta López Álamo se ha convertido en uno de los personajes principales de la temporada gracias a su gran salto a la televisión a raíz del paso de Kiko Matamoros por ‘Supervivientes‘. La influencer brilla más que nunca y está dejando que el espectador la conozca a fondo. En medio de su despertar televisivo, la modelo también nos está conquistando a través de sus llamativos y deslumbrantes looks. Por ello, abrimos su armario para encontrar las claves de su estilo.

Los estilismos de Marta López Álamo no dejan nunca indiferente a nadie. La influencer apuesta siempre por lucir coloridas prendas que resaltan su impresionante y esculpida figura. A la modelo le gusta estar a la última moda y juega con combinaciones arriesgadas con las que siempre triunfa. La andaluza es un icono de estilo para todos y cada uno de sus seguidores y por eso siempre podemos verla luciendo cualquier tipo de prenda: crop tops, camisas lenceras, taconazos, botas, vestidos de colores y complementos XXL.

Gracias a las redes sociales podemos ver cada uno de sus estilismos en los que deja claro que le gusta lucir desde looks compuestos por prendas básicas y low cost de Zara, hasta estilismos de gama alta como Gucci. Marta López Álamo siempre tiene el look perfecto con el que sorprendernos, siempre sabe jugar muy bien sus cartas y no se le escapa nunca una tendencia.

A pesar de que siempre nos deja enmudecidos gracias a sus escotados vestidos, así como los monos, minifaldas y coloridos tops, Marta López Álamo es una gran fan del estilo «comfy» y en múltiples ocasiones la hemos podido ver derrochando glamour gracias a sus aterciopelados chándales, así como las cómodas camisetas y leggins que utiliza para ir al gimnasio.

Marta López Álamo y su pasión por los sombreros y las botas altas

Otro de los aspectos que caracteriza a Marta López Álamo es su clara apuesta por los complementos. La influencer es una apasionada de los bolsos y siempre tiene uno para cada ocasión. Es muy característico en ella poder verla combinar un look de lo más casual con un bolso de conocidas marcas de lujo. Y no es para menos puesto que tiene un espacio exclusivo y enteramente dedicado a su colección de bolsos en su gran vestidor.

Por otro lado, a Marta López Álamo le encanta el calzado y por ello tiene una amplia colección de zapatos de tacón, botas y botines. Sobre estas últimas, en los últimos tiempos, es muy habitual verla combinar arriesgados looks con botas estilo mosquetero (ya sean de estampado o completamente lisas). Un estilismo muy bien pensado con el que triunfa a cada paso que va. Asimismo, la modelo también es una apasionada de los sombreros y es muy habitual verla paseando por las calles de Madrid con este complemento que le ayuda a elevar sus looks.

