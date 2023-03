8 bolsos originales de Inditex para elevar todos tus looks al instante

En cuanto entramos de lleno en la primavera nos enfrentamos a un compromiso ineludible: hacer el cambio de armario. Toca guardar los abrigos y cazadoras de aviador y sacar las blazers, las gabardinas, las saharianas y las sobrecamisas. Aunque el calzado tampoco se libra. En la época de entretiempo dejamos en un segundo plano las botas y botines y apostamos fuerte por las zapatillas, bailarinas y mules. Y ojo... porque aquí no acaba la cosa, ya que el temido cambio de armario también incluye a los bolsos.

Lo cierto es que en los meses más fríos del año solemos decantarnos por diseños más bien grandes, que nos proporcionen comodidad pero sin arrebatarnos ni una pizca de estilo. Sin embargo, cuando suben las temperaturas y el sol nos acompaña, los mini bolsos (especialmente los de tipo saco y las bandoleras), se convierten en nuestros mejores aliados.

Estos son los bolsos más originales de Inditex (que vas a querer en tu armario ya)

Esta temporada, en cuanto a bolsos primaverales se refiere, las tendencias dictan que la originalidad prima por encima de todo: colores vivos, formas geométricas, tejidos inesperados, detalles y motivos especiales… Hubo un tiempo en el que los bolsos más singulares solo eran aptos para bodas, comuniones y eventos de alto nivel. Pero con el paso de los años, estos diseños han logrado introducirse en los looks de diario, por lo que ahora no existen excusas para no llevarlos incluso a la oficina.

El street style también ha confirmado que esta temporada los bolsos más originales no siguen ninguna norma y aceptan todo tipo de extravagancias: con cristales o perlas, con maxi cadena, con la saturación del color al máximo, con flecos, plumas, espejos y lentejuelas... Simplemente tienen un objetivo: convertirse en los auténticos protagonistas de tus estilismos.

Además, lo mejor es que ya no hace falta gastarse muchísimo dinero para hacerse con un bolso original y diferente. De hecho, hemos rebuscado por todas las tiendas online del grupo Inditex (Zara, Stradivarius, Bershka, Massimo Dutti...) hasta encontrar ocho modelos ideales que no pasarán de moda, te salvarán en tu día a día, y hasta te consagrarán como la mejor vestida de tus amigas. ¡Sigue bajando para ficharlos y, además, te decimos cómo combinarlos!