La influencer de moda siempre va de evento en evento y sabe bien que se vienen curvas en estos meses, porque hace tiempo que se inauguró la temporada de bodas, bautizos y comuniones. Estamos hartas de rompernos la cabeza buscando el estilismo perfecto para un enlace, pero Susana Molina nos lo ha puesto muy fácil y nos ha mostrado sus cuatro looks de invitada favoritos y los hemos encontrado. Cada uno con un estilo completamente distinto, tenemos variedad para elegir y lo mejor…¡Son casi todos de Zara!

El primer look de Susana es un traje dos piezas en color naranja, sin duda, el color de la temporada que está causando sensación «Orange is the new black». La parte superior la compone una blazer oversized con cierre en botón. La influencer decidió no ponerse nada debajo, pero podrás combinar esta blazer con un top lencero blanco y satinado. La parte de abajo son unos pantalones wide leg con mucha caída y muy cañeros. Para completar el look se ha calzado con unas sandalias bajas de tiras negras, que le iban muy bien al conjunto.

Susana Molina apuesta por el vestido lencero como look de invitada y sabemos que es tendencia

Uno de nuestros favoritos y, seguro que también el vuestro, es el vestido lencero midi con el que hemos visto enfundarse a todo género de celebridades el último año, el color lila satinado del look es impresionante, y te dará mucho juego para combinarlo con un maquillaje en tonos tierra o morados con el que irás estupenda.

El tercero es uno de los looks más originales, se trata de un vestido con adornos de encaje, estilo patchwork (de grandes piezas) que combina los motivos florales en tonos blancos con el estampado cachemir en negro y blanco, muy vaporoso, con manga corta y un escote en uve cubierto por transparencias de encaje muy bonito. Es una edición limitada de Zara con un aire gótico que no os podéis perder.

El traje naranja es uno de los más buscados esta temporada y es un color perfecto para primavera

El último es el look más clásico, un vestido de volantes en color nude, con lazos y borlas negras con un aire victoriano muy chic. Al que le iría genial un zapato de tacón negro, aunque Susana se ha decantado por el nude.

La instagramer ha combinado todos los vestidos con distintos zapatos de la marca Martinelli, y hemos encontrado todos los modelos para que podáis echarle un vistazo e inspiraros para vuestros futuros estilismos de invitada. No os perdáis los 4 outfits y no dudéis en daros un paseo por la tienda de Amancio Ortega. ¡Saldréis preparadas para todos vuestros eventos!