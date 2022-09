La colaboradora de Mediaset hizo todavía mejor su estilismo eligiendo unos stilettos de leopardo, el complemento que no debería faltar en tu armario. Ideal para todos los looks, si no te atreves todavía con una prenda de este estampado, que no dejaremos de ver este otoño-invierno, una pincelada en los pies es la mejor forma para introducirte en el reino animal.