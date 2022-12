Las redes sociales están que arden, pero esta vez el motivo no podría ser más feliz. Zendaya y Tom Holland han sellado su amor y se han casado para sorpresa de todos, lo que ha supuesto un auténtico tsunami viral que ha convertido en sus nombres en la mayor tendencia en redes sociales de todo el mundo, convirtiéndose en Trending Topic tan solo unos minutos después de que se diese a conocer que han intercambiado alianzas. Por el momento, los protagonistas han preferido no hacer declaraciones al respecto sobre su paso por la vicaría, aunque desde diversos medios estadounidenses se da por hecho que se han jurado amor eterno y que Tom Holland y Zendaya ya son marido y mujer.

Pero parece que no ha hecho falta que la pareja de actores dé por cierto los rumores de que se han casado, pues son muchos los seguidores de ambos los que han rescatados declaraciones anteriores que ahora se entienden como pistas del paso que iban a dar. Y ahora que se conoce que han intercambiado alianzas y que han formalizado su relación mediante una boda, parece más que evidente que no habían ocultado sus planes de casamiento, aunque no lo habían dicho explícitamente o nadie lo había sabido interpretar con certeza.

Así al menos sucedió hace unas semanas con Tom Holland, que ofreció una entrevista a la revista ‘Total Film’ en el que no escondía cuáles iban a ser sus próximos pasos y qué intenciones tenía puestas cuando pensaba en el futuro más inmediato: “Estoy pensando en retirarme un tiempo de la actuación para concentrarme en casarme y formar una familia”, dice el joven intérprete de ‘Spiderman’ a sus 26 años, que ya es marido de Zendaya, actriz revolución de ‘Euforia’, que tiene la misma edad.

Pero desde su círculo más próximo tampoco se andaban con remilgos al hablar de los planes de boda que ya se traían entre manos Tom Holland y Zendaya. Desde su entorno ya se aseguraba que “su relación es seria y afianzada” y que estaban dispuestos a dar el siguiente paso en su noviazgo, lo que ahora se entiende como intención de jurarse amor eterno ante sus seres queridos: “Quieren asentarse y planear un futuro real juntos”.

Se conocieron en 2017 grabando la película ‘Spiderman’ y desde el principio se habló de que entre ellos había una química que traspasaba la gran pantalla, hasta que al final los rumores se vieron confirmados con una fotografía en la que aparecían besándose en el interior de un vehículo. Estas imágenes llegaron el año pasado, 2021, y ahora ya no se esconden. De hecho, ya viven bajo el mismo techo en una exclusiva mansión en Reino Unido por la que desembolsaron cerca de cuatro millones de dólares y que ahora servirá como nidito de amor al matrimonio, que ya tiene intención de formar una familia, como el propio actor ha reconocido en varias ocasiones.