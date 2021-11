Zayra Gutiérrez habla de los rumores de boda con su novio y confiesa su amor

Zayra Gutiérrez, hija del futbolista Guti y Arancha de Benito, ha estado en la cresta de la ola más polémica durante la pandemia, pues sus salidas nocturnas y su decisión de hacer oídos sordos a las recomendaciones para frenar el avance del coronavirus le valieron millones de críticas. Pero ahora parece haber encontrado el equilibrio no solo en su vida social, alejándose poco a poco de la controversia, sino también a nivel personal, centrándose en disfrutar los días al lado de su chico, Miki Mejías, con el que sale desde el pasado mes de abril. Pero la sorpresa llegó hace tan solo dos días, cuando en las redes sociales estallaron todas las alarmas sobre los presuntos planes de la joven de contraer matrimonio con su novio, del que dice estar profundamente enamorada.

La segunda parte no la niega, pero Zayra Gutiérrez ha querido dejar claro que, por el momento, los planes de boda con su chico tendrán que esperar. No porque no atesore un sentimiento tan profundo hacia Miki, sino por considerar que aún no es su momento, que tiene mucho que disfrutar y muchos planes que realizar antes de dar tan decisivo paso. Una foto subida a su perfil de Instagram en la que ambos aparecían vestidos de novios, pero a modo Halloween, hizo que todos sospechasen que podrían estar pensando en dar un paso más en su joven romance. Más si tenemos en cuenta que en el mensaje le jura amor eterno y que cierra el mismo con una imagen de un anillo de diamantes, la clásica alianza de pedida.

“Y de repente un día apareces por mi vida y haces que todo cambie, haces que sea la niña más feliz de este mundo, haces todo para verme sonreír, nuestras noches, nuestras recenas… contigo todo es mágico y único, por eso sé que eres tú, y que quiero pasar el resto de mi vida contigo. Te amo”, escribía Zayra Gutiérrez. Este mensaje hizo que todos pensaran en boda, sobre todo por el anillo que cerraba su escrito, pero también por la indumentaria y la pose de su novio hincando rodilla y cogiendo la mano de su amada como si le estuviese pidiendo matrimonio. Al parecer no hay boda. Vea el vídeo para conocer cómo explica sus planes de futuro la hija de Guti y cómo declara su amor por el chico que le ha trastocado los esquemas de su vida, quizá aún no lo suficiente como para vestir de blanco y pronunciar el importante ‘sí, quiero’.