Paz Padilla se ha visto señalada por Risto Mejide y su nuevo programa ‘Todo es verdad’ -cuyo avance se estrenaba recientemente-. La actriz y presentadora ha respondido de forma inmediata con una zasca que ha compartido a través de sus redes. Una reflexión que no ha dejado indiferente a su fiel séquito de fans.

«Meditar me da Paz, hay gente que debería hacerlo para descubrir qué hay debajo de su ego», ha afirmado rotunda con una imagen en la que se encuentra en plena naturaleza, relajada y en actitud de meditación. La publicación pronto ha recibido la respuesta de sus seguidores, entre ellos, algunos rostros conocidos como Rosa Benito. «Me gusta meditar, me llena de paz y mucha energía positiva. Námaste», le decía. Entre los comentarios de personas anónimas hay quien aplaudía sus palabras: «Muy bueno. Empiezo a entender por qué no vas a estar en ‘Got Talent’ después de ver el avance del nuevo programa de Risto. No sales muy bien parada. A este como se le cruce alguien va a la calle».

Y es que en su nuevo espacio de Cuatro, Risto Mejide señala directamente a Paz Padilla como una de las víctimas de las pseudociencias. Cuando estrenó el tráiler, el propio presentador supo que iba a generar cierta polémica: «Yo sé que la emisión de este avance va a levantar alguna ampolla que otra. Le pido a toda esa gente que se sienta interpelada que piense en el beneficio de esta investigación». El vídeo muestra unas recientes declaraciones de la gaditana donde defiende abiertamente la biodescodificación, también habla de una amiga que se dedica a ello. «Es algo maravilloso que aconsejo a todo el mundo porque son personas que estudian las emociones».

«Las mentiras duelen, las verdades matan»

El programa acuña el siguiente lema: «Las mentiras duelen, las verdades matan». También aportan la voz de un experto que desmiente por completo este tipo de creencias: «No tiene nada de positivo, en el momento en el que escuches esa palabra, huye, corre». Se trata de un nuevo programa de investigación y denuncias que se emitirá en ‘prime time’ en el que Risto tendrá a su lado a Marta Flich, también como presentadora.

Un espacio que antes de emitirse ya ha comenzado a dar mucho que hablar. La gaditana ha respondido refugiándose en la meditación, la práctica que la ha ayudado a sobrellevar la muerte de su marido, Antonio Juan Vidal, quien falleció el 18 de julio de 2020. Además, atacaba refiriéndose al «ego» de ciertas personas, en clara alusión al que fue su compañero en ‘Got Talent’. Este avance surge cuando la presentadora aseguró en el programa de Bertin Osborne que el tumor que le detectaron a su marido estuvo provocado por el caso de corrupción en el que se vio envuelto.