La colaboradora ha compartido un mensaje en las redes sociales en el que deja clara su postura respecto a la conducta de la cantante y el Dj.

La muerte de doña Ana y la posterior boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez han levantado nuevos muros entre los miembros de la familia de Isabel Pantoja. Bien es cierto que el reencuentro entre la tonadillera con sus hijos y su sobrina en Cantora ha dado paso a una posible reconciliación de la cantante con Kiko Rivera. Pero también ha ocasionado un cisma entre la artista y su hija Chabelita, quien se siente decepcionada ante la ausencia de su madre y de su hermano en la fiesta nupcial de la colaboradora de ‘Sálvame‘.

Isa no se ha quedado callada y ha recriminado públicamente a su progenitora por no haber salido de su finca para acompañar a Anabel en el día más importante de su vida. «Me da mucha pena porque me hubiera gustado que estuvieran aquí más persona», decía el pasado 1 de octubre en la celebración del ‘sí, quiero’ de su prima. Su emocionado discurso en la playa de La Graciosa, donde tuvo lugar el festejo, era un claro reproche a los suyos. Este martes, la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa‘ ha vuelto a compartir su pesar. Esta vez se ha manifestado en las redes sociales.

Isa, dolida con su hermano Kiko

«Hay que saber sacarle enseñanzas a las tristezas», ha escrito a través de las redes sociales. Unas palabras con las que ha lamentado lo que ha sucedido en los últimos días en el seno de su clan. Y es que a su desencanto con su madre se suma la tristeza que siente como consecuencia del distanciamiento entre Kiko y Anabel… en incluso con ella misma y con su pareja, Asraf Beno.

A Isa le encantaría que reinase la paz entre los suyos, pero lo ve cada vez más difícil. Le duelen profundamente los desplantes del DJ a Anabel. Porque para ella, su prima es una más. «Quiero que sepas que te quiero un montón», le recordaba el día de su fiesta de boda. «Aunque has vivido en Sevilla has venido siempre a visitarnos Madrid y prácticamente es como si fuéramos hermanas. Aquí me tienes a Albertito y a mí para apoyarme en todo. No estás sola porque hay mucha gente que te quiere y yo soy una de ellas», destacaba.

«Siempre has hecho muchas cosas por nosotros y has mediado siempre para que la familia esté bien. Y creo que hoy necesitabas un poco de nosotros porque te lo mereces. Estoy aquí para ti y de verdad que me alegro mucho de por fin de que cumplas tu sueño de casarte con Omar», añadía. De este modo dejaba claro clara su postura y recordaba que tanto Isabel como su hermano habían dejado sola a Anabel cuando más lo necesitaba.

Tal y como están las cosas, mucho tiene que cambiar el panorama para que los zascas de Isa en público cesen. Las diferencias con su familia vuelven a parecer irreconciliables. Al menos, de momento…