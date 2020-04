La historia de Alfonso Merlos, Marta López y Alexia Rivas sigue dando que hablar. Este trío de personajes lleva días protagonizando la actualidad después del polémico vídeo de Alfonso Merlos en su casa durante una videollamada en el que cruzaba una chica por detrás -que resultó ser Alexia- se convirtiera en viral en apenas unas horas.

Durante el fin de semana, Marta López ha acudido a diferentes platós de televisión para contar cómo ha vivido toda esta polémica. La colaboradora de televisión acudió este pasado sábado al ‘Deluxe’, donde entre otras cosas, desveló que Alfonso tenía planes de boda con ella: «Quiero casarme contigo», decía Marta sobre las palabras que según ella le dijo el colaborador.

En este momento, Marta López sacó el nombre de Ana Rosa Quintana: «Ahora dirá que es mentira, pero Ana Rosa Quintana sabrá que es verdad», comenzaba explicando la ex gran hermana. «A los quince días fue a comprar un anillo a una joyería conocida de aquí, digo no me des el anillo que no voy a casar… te lo guardas y si algún día», le contestó ella.

A pesar de sus indicaciones, parece que Alfonso Merlos se puso en contacto con algunos amigos de Marta: «Mis compañeros de ‘Ya es mediodía’ lo saben… a través de una amiga le mandó fotos… qué te parece este anillo, por cierto horrorosos, y mi amiga le dijo ‘no le compres esto a Marta, que te lo tira a la cara’, de broma. Después le dije que me había contado esto mi amiga y que no se le ocurriera lo del anillo porque se iba a llevar un corte», le decía Marta López rotunda.

Pues bien, en la primera aparición de Alfonso Merlos tras la polémica, que ha sido en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’, el colaborador ha explicado cómo se siente en estos momentos. Ana Rosa Quintana no ha dudado en preguntarle sobre este tema del anillo: «Una aclaración personal… Me he enterado que yo te recomendé a ti a un joyero para comprar un anillo. ¿Alguna vez he hablado yo contigo de tu vida privada? Excepto hoy…», se preguntaba la presentadora.

Alfonso Merlos, entre risas, ha querido contestarle: «Yo creo que no… pero no obstante, lo que has dicho, no tiene nada que ver con la realidad, pero la realidad es que tú sí que tienes un amigo joyero, que es una persona que sabe ciertas cosas, pero ya está. No tiene nada que ver contigo, es un amigo tuyo, y ya está, pero me extraña que no te lo haya contado, pero no me voy a pronunciar en ese sentido».

«Yo no recuerdo haberte recomendado a un joyero. Osea, tú has ido a un joyero que a la vez me conoce…», dice intentando aclarar la duda. De esta forma, Ana Rosa Quintana desmienta las palabras de Marta López, que aseguraban que la presentadora de televisión conocía la decisión de Alfonso Merlos de comprarle un anillo a la colaboradora. Y no es así. Al parecer, Ana Rosa no tenía idea de nada.

Pero esto no es lo único que ha tenido que contestar Alfonso Merlos en su primera aparición pública en televisión tras la polémica. A continuación, os contamos todas las explicaciones que ha dado: