Yurena no podrá olvidar nunca el 2019 y es que el fallecimiento de su su madre le ha provocado una tristeza y un vacío que no tardará mucho tiempo en poder superar. La artista ha vuelto a dejarse ver tras varias semanas alejada de los focos para celebrar sus 50 años, pero si por ella hubiese sido no habría salido de su escondite ya que todavía guarda un profundo luto por la pérdida de Margarita Seisdedos.

Le cuesta mantener la entereza y no romper a llorar al hablar de ello: «Es el cumpleaños más amargo, triste y doloroso de todos mis años anteriores y de los que me puedan quedar. No quería celebrar mi cumpleaños, ni tampoco quiero hacer Navidad. Por mucho tiempo para mí no va a haber ningún tipo de celebración por la pérdida de mi angelito de luz», ha confesado Yurena durante el festejo de su cumpleaños.

Sin embargo, han sido sus amigos quienes la han ‘obligado’ a dar ese paso adelante tan necesario para superar la profunda pesadumbre que sufre: «Mi entorno han estado semanas, ante mi negativa, a decirme que tenía que hacerlo, que no podía meterme en la cama con dos pastillitas para dormir. Mi mamá querría verme sonreír y estar a gusto», confiesa.



La exconcursante de ‘GH DÚO’ va más allá y se sincera al decir que «este año no tengo nada que celebrar, todo lo contrario. Ha sido el peor año de mi vida y de lo que me quede por muchas cosas malas que me puedan pasar. Lo que sí quiero hacer es dedicar esta celebración a mi mamá, la mejor del mundo», dice muy afectada Yurena.

Ella misma publicaba en Instagram hace unos días su reflexión sobre su cumpleaños, marcada por el recuerdo a su progenitora.