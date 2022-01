Era una incógnita si por el avance de Ómicron se iban a poder celebrar las cabalgatas de los Reyes Magos, sin embargo, ha sido posible. Afortunadamente para muchos niños que viven con gran ilusión las horas previas a que sus majestades de Oriente se cuelen en sus hogares, en muchos puntos de nuestro país se han tirado caramelos y se han ‘robado’ sonrisas. Muchos de nuestros famosos han compartido parte de sus tardes en sus redes sociales, donde han mostrado la felicidad que les ha acompañado en este momento tan especial. Entre otros, Paula Echevarría, quien por primera vez ha acudido junto a Miguel Jr y Daniella, Eva González que Cayetano y su hijo han mostrado una imagen de familia feliz y otros como Isabel Jiménez, que ha disfrutado de «esas primeras veces» junto a su pequeño.

Todos ellos lo han hecho con cuidado, respetando las medidas para no contagiarse y para poder disfrutar así de una noche especial. A tan solo unas horas de que sus hijos abran los regalos, no todos han podido acudir a la cabalgata. Eso no quita que lo hayan celebrado de un modo mágico, prueba de ello, Alba Carrillo, quien ha seguido la tradición junto a su hijo, aunque se encontraran en su casa del pueblo. Ella y su hijo se han esforzado por dejar un precioso mensaje a los Reyes Magos, además de un detalle con el que, a buen seguro, les sorprenderán.

Cabe destacar que mientras unos han apostado por vivir este día sin pasar un ápice de frío y se han cubierto de gorro y bufanda, otros se han disfrazado para recordar con todavía más cariño la noche previa a que lleguen los Reyes a nuestras casas. ¿Te vas a perder la galería? No deberías, más si tienes en cuenta que este día ha servido para que una pareja que acaba de anunciar su separación reaparezca públicamente. Hablamos de Tamara Gorro y Ezequiel Garay, un matrimonio que ahora se está dando un tiempo y que, pese a todo, siguen teniendo una excelente relación.