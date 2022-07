Se ha hecho de rogar, pero Gala ya está en camino. Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio darán la bienvenida a su primera hija en común en las próximas horas, tal y como ellos mismo han anunciado. Sin embargo, hasta el momento en el que la tengan en brazos, la influencer ha reconocido que está tiene miedo.

A lo largo de estos nueve meses, Violeta Mangrián ha hecho partícipe a todos sus seguidores acerca de todas las novedades sobre su estado de gestación. Y en el momento del parto no iba a ser menos. Aunque se ha hecho de esperar, la ginecóloga de la influencer dejaba claro que Gala llegaría este fin de semana. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ está actualizando al minuto todo lo que está ocurriendo en su habitación en el hospital y ha confesado que tiene algunos miedos. «Sabéis que soy dura de pelar, nada suele amedrentarme pero tengo miedo, mucho miedo. Y felicidad también, a partes iguales. Me consuela saber que no salgo de este hospital sin ella en brazos. Mis abuelos están conmigo hoy», reflexiona la joven.

Hace tan solo unas horas, Violeta Mangriñán explicaba que Fabio tenía varios conciertos este fin de semana y que los cancelaría en caso de que se pusiera de parto para poder estar presente en este momento tan importante para la pareja. De la misma forma, la joven no tiene muy claro si la pequeña Gala nacerá este domingo 31 de julio o ya el lunes 1 de agosto. «Esto va para largo«, aclara.

Sea como sea, lo cierto es que Violeta está pasando por una auténtica montaña rusa de emociones y no ha dudado en compartir su última imagen presumiendo de su «huevo», su tripita de embarazada. De la misma forma, la joven despertaba la curiosidad de todos al confesar que lleva desde el pasado lunes 25 de julio acudiendo a la peluquería para poder estar perfecta para el momento del parto. «Quiero estar bien peinada para parir«, indicaba. La llegada de Gala supone un auténtico broche de oro para la pareja. Violeta y Fabio coincidieron en la misma edición de ‘Supervivientes’ y todos los espectadores pudieron ser testigos de como se iba fraguando ese romance.

¿Por qué Violeta y Fabio llamarán a su hija Gala?

Detrás de la elección de Gala como nombre para su hija hay una bonita historia. «No es de cuento de hadas pero es una historia real. Yo era una niña, unos 12 años aproximadamente como mucho. Mi padre tiene un amigo en el pueblo donde siempre me he criado. Ese amigo tiene un taller de coches junto con su hermano. Un día llega mi padre a casa y me dice el hermano de X ha sido padre de una niña, la han llamado Gala. Y yo con 12 años dije: «¡Qué nombre más chulo! Si algún día soy madre y tengo una niña le pienso llamar así». Y 16 años después aquí me encuentro a punto de dar a luz a mi hija Gala», contó la influencer a través de sus redes sociales.